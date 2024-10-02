tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 05:44

Published 2 октября, 05:44

Modified 2 октября, 05:46

Updated 2 октября, 05:46

В Екатеринбурге помогли матери погибшего на СВО солдата получить долг по зарплате

В Екатеринбурге помогли матери погибшего на СВО солдата получить долг по зарплате

2 октября 2024, 05:44
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге мама погибшего на СВО солдата смогла получить долг по зарплате в размере 41 000 рублей после обращения в суд.

Женщина обратилась в суд, чтобы взыскать деньги с бывшей организации-работодателя. Однако, на момент обращения, фирма уже не работала, не имела имущества и денежных средств.

Судебный пристав вызвал руководителя фирмы на прием и разъяснил ему, что неисполнение решения суда усугубляет и без того тяжелое положение матери погибшего сына.

В результате руководитель организации, понимая тяжесть ситуации, оплатил всю сумму из личных средств.

Ранее тагильские депутаты с УВЗ и ЕВРАЗ НТМК помогли бойцам СВО.

Мэр Екатеринбурга Орлов решил помочь герою РФ, которого обокрали в военном госпитале
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Зарплата#Долг#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика