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Published Сегодня, 13:33

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Updated Сегодня, 13:35

Мэр Екатеринбурга Орлов помогает герою СВО, которого обокрали в госпитале

Мэр Екатеринбурга Орлов решил помочь герою РФ, которого обокрали в военном госпитале

5 марта 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney

Мэр Екатеринбурга Орлов помогает герою СВО, которого обокрали в госпитале

У 26-летнего жителя Екатеринбурга неизвестные похитили из палаты в госпитале имени Бурденко документы, награды и деньги. Помочь герою решил мэр Алексей Орлов.

Глава администрации уральской столицы взял шефство над бойцом СВО Владимиром Шиковским, который очутился в непростой ситуации после ограбления в военном госпитале имени Бурденко в Москве. Об этом рассказывает Ura.ru.

Шиковский имеет звание Героя России. Он участвовал в боях за Авдеевку в ДНР, здесь же потерял ногу. На лечение бойца отправили в Москву. Здесь неизвестные преступники украли ночью его вещи, в том числе награды.

Алексей Орлов помог восстановить 26-летнему военнослужащему документы. Сейчас Владимира Шиковского перевели в подмосковный санаторий для прохождения реабилитации. Кроме того, мэр намерен помочь ему с протезированием, так как мужчина мечтает вернуться в зону боевых действий в качестве инструктора.

Первый подбитый в зоне американский Abrams оказался на счету военнослужащего, проходившего подготовку в Екатеринбурге.

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#Помощь#Госпиталь#Реабилитация#Кража денег#Кража имущества#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург#Протезирование#Боец СВО#Дарья Бобровицкая
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