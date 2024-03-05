Мэр Екатеринбурга Орлов решил помочь герою РФ, которого обокрали в военном госпитале

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Глава администрации уральской столицы взял шефство над бойцом СВО Владимиром Шиковским, который очутился в непростой ситуации после ограбления в военном госпитале имени Бурденко в Москве. Об этом рассказывает Ura.ru.
Шиковский имеет звание Героя России. Он участвовал в боях за Авдеевку в ДНР, здесь же потерял ногу. На лечение бойца отправили в Москву. Здесь неизвестные преступники украли ночью его вещи, в том числе награды.
Алексей Орлов помог восстановить 26-летнему военнослужащему документы. Сейчас Владимира Шиковского перевели в подмосковный санаторий для прохождения реабилитации. Кроме того, мэр намерен помочь ему с протезированием, так как мужчина мечтает вернуться в зону боевых действий в качестве инструктора.
Первый подбитый в зоне американский Abrams оказался на счету военнослужащего, проходившего подготовку в Екатеринбурге.