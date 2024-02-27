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Подбивший первый Abrams в зоне СВО военный тренировался в Екатеринбурге

Уничтожил FPV-дроном: подбивший первый на СВО танк Abrams боец учился в Екатеринбурге

27 февраля 2024, 10:49
Фото: Изображение Midjourney

Подбивший первый Abrams в зоне СВО военный тренировался в Екатеринбурге

На площадке перед учебным центром в Екатеринбурге, где солдат получил необходимые навыки, установлен макет американской военной машины.

Боец российской армии, который уничтожил первый за время специальной военной операции танк Abrams производства США, проходил подготовку в столице среднего Урала — Екатеринбурге. Он тренировался на базе учебного центра Академии беспилотных авиационных систем. Об этом пишет Ura.ru.

Известно, что боец подбил американскую машину с помощью FPV-дрона. Затем танк был полностью уничтожен из ручного противотанкового гранатомета. Столкновение с экипажем Abrams произошло 26 февраля в районе Авдеевки в ДНР.

Напомним, что всего США поставили Украине 31 танк Abrams еще осенью прошлого года, однако в бой их до недавнего времени не выпускали.

Владимир Путин в ходе своего визита в Нижний Тагил побывал на предприятии УВЗ, где производят танки, сделал фото и пообщался с рабочими.

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#США#Подготовка#Танк#Уничтожение#Учебный центр#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Дарья Бобровицкая
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