Уничтожил FPV-дроном: подбивший первый на СВО танк Abrams боец учился в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Боец российской армии, который уничтожил первый за время специальной военной операции танк Abrams производства США, проходил подготовку в столице среднего Урала — Екатеринбурге. Он тренировался на базе учебного центра Академии беспилотных авиационных систем. Об этом пишет Ura.ru.
Известно, что боец подбил американскую машину с помощью FPV-дрона. Затем танк был полностью уничтожен из ручного противотанкового гранатомета. Столкновение с экипажем Abrams произошло 26 февраля в районе Авдеевки в ДНР.
Напомним, что всего США поставили Украине 31 танк Abrams еще осенью прошлого года, однако в бой их до недавнего времени не выпускали.
Владимир Путин в ходе своего визита в Нижний Тагил побывал на предприятии УВЗ, где производят танки, сделал фото и пообщался с рабочими.