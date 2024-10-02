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Posted 2 октября, 11:58

Published 2 октября, 11:58

Modified 2 октября, 12:00

Updated 2 октября, 12:00

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после пожара в театре

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после пожара в театре

2 октября 2024, 11:58
Фото: 1MI
После гибели екатеринбуржца при пожаре в «Музкомедии» следком возбудил уголовное дело.

Пожар случился в «Музкомедии». В гримерке вспыхнули вещи актеров. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров.

В настоящее время пламя потушено.

В момент возгорания в здании находилось около 100 человек. 6 человек выбрались на крышу. Их снимали пожарные.

Один человек умер по дороге в больницу, пишет Ural Mash.

Пострадавший во время пожара в Театре музкомедии в Екатеринбурге скончался
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Пожар#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Екатеринбург#Инцидент
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