tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 09:13

Published 2 октября, 09:13

Modified 2 октября, 09:15

Updated 2 октября, 09:15

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после нападения на инвалида-колясочника

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после нападения на инвалида-колясочника

2 октября 2024, 09:13
Фото: Изображение Midjourney
Александр Бастрыкин взян на контроль ситуацию с избиением инвалида. Глава СКР поручил возбудить уголовное дело.

Глава СКР взял под свой личный контроль ситуацию с избиением инвалида на коляске в Нижнем Тагиле.

Ранее мы сообщали о жестоком избиении тагильчанина с ограниченными возможностями здоровья. Из-за побоев инвалид получил множественные телесные повреждения.

Результаты проверки предоставят главе СКР, пишет «Инцидент Екатеринбург».

В Екатеринбурге пропал инвалид по зрению
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Уголовное дело#Инвалид#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика