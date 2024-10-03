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Posted 3 октября, 08:20

Published 3 октября, 08:20

Modified 3 октября, 08:22

Updated 3 октября, 08:22

Бизнесмен из Екатеринбурга обвиняется в хищении 2,5 миллиона рублей у ЖКХ

Бизнесмен из Екатеринбурга обвиняется в хищении 2,5 миллиона рублей у ЖКХ

3 октября 2024, 08:20
Фото: 1MI
В Екатеринбурге бывшего руководителя ООО «Новые технологии» будут судить. Его обвиняют в хищении более двух миллионов рублей.

Обвиняемый руководил организацией ЖКХ в 2020 году.

В этот период он в «Расчетный центр Урала» отправлял данные о переводе средств от населения за предоставленное отопление. Таким образом мужчина выводил деньги на счета подконтрольной ему фирмы.

Всего он похитил более 2,4 млн рублей.

В Отношении экс-директора завели дело, его будут судить, сообщает областная прокуратура.

Ранее начальник отдела переработки похитил более 1,1 тыс. тонн макулатуры в Кирове.

Житель Свердловской области похитил у пайщиков более 1 млрд рублей
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Деньги#Кража#Екатеринбург
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