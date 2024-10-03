Как привезти в Нижний Тагил машину из Японии? Делимся собственным опытом

Не все готовы рискнуть и самостоятельно приобрести автомобиль из-за границы. Существует много рисков потерять деньги, например, нарвавшись на мошенников. К тому же, сама процедура от выбора и покупки авто до его доставки «из рук в руки» занимает не один месяц. На самом деле все не так страшно: каждый шаг застрахован добросовестными фирмами-исполнителями и договором, где четко прописаны права и обязанности сторон. Теперь переходим к самым важным аспектам и подробно расписываем инструкцию, сформированную на личном опыте.