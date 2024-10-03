Как привезти в Нижний Тагил машину из Японии? Делимся собственным опытом

Posted 3 октября, 08:37
Published 3 октября, 08:37
Modified 3 октября, 09:43
Updated 3 октября, 09:43
Не все готовы рискнуть и самостоятельно приобрести автомобиль из-за границы. Существует много рисков потерять деньги, например, нарвавшись на мошенников. К тому же, сама процедура от выбора и покупки авто до его доставки «из рук в руки» занимает не один месяц. На самом деле все не так страшно: каждый шаг застрахован добросовестными фирмами-исполнителями и договором, где четко прописаны права и обязанности сторон. Теперь переходим к самым важным аспектам и подробно расписываем инструкцию, сформированную на личном опыте.
Для начала нужно определиться с суммой, в пределах которой будет совершена покупка. При этом нужно учитывать, что возможны дополнительные траты. Однако если все просчитать, то в обозначенный бюджет уложиться вполне реально.
Теперь необходимо выбрать компанию, оказывающую услуги по покупке и доставке автомобиля из Японии в Россию. До принятия окончательного решения можно обратиться сразу к нескольким поставщикам и узнать условия сотрудничества. Например, размер предоплаты, сроки доставки и сам проект будущего договора.
Поскольку обдумывал покупку автомобиля в течение года, тщательно выбирал компанию-возчика. Их на рынке несколько десятков, а отзывы у всех примерно одинаковые: есть и плохие, и хорошие. Лично я смотрел блоги тех, кто занимается этим на протяжении многих лет, а также мониторил мнения автоюристов на предмет мошенничества. Узнал, как могут «развести» и чего делать нельзя. Торопиться здесь не нужно, — рассказал TagilCity.ru Евгений, уже получивший свой автомобиль.
Важный нюанс! Покупателя должны насторожить короткие сроки доставки (в пределах месяца), большая сумма предоплаты (свыше 100 тысяч рублей) и заниженная рыночная цена на автомобили.
Пришло время для подбора бренда и модель автомобиля. Если это вызывает затруднения, то решить вопрос поможет менеджер выбранной компании.
Внимательно изучить все пункты документа, обратив особое внимание на то, что параметры выбранного транспортного средства должны быть прописаны отдельным пунктом (недобросовестные поставщики могут попросту привезти другую машину).
Ожидание торгов, которыми занимается непосредственно сам менеджер. Он связывается с заказчиком и предлагает автомобили, которые будут представлены на аукционе в ближайшее время. Исполнитель обязан прислать аукционный лист, где указана экспертная оценка состояния кузова и салона: комплектация, дефекты лакокрасочного покрытия и другие повреждения кузова (при наличии). У каждого недостатка есть свое схематичное обозначение. Например, А — незначительная царапина, а В1 — маленькая вмятина с царапиной.
Вариант расшифровки аукционников представлен на фото в галерее.
Есть и те компании, где все действия на аукционе осуществляет сам покупатель.
После задатка вам дают учетную запись. Есть и подробная инструкция на сайте, как пользоваться аукционом. Далее самостоятельно выбираешь авто по своим параметрам, смотришь цены на аналогичные проданные машины, оставляешь запрос на перевод аукционного листа, после перевода делаешь выводы (готов приобрести или нет) и ставишь свою цену. По итогу аукциона, если запланированная ставка перебивается ставкой выше, то ваша аннулируется. Таким образом участвуешь в аукционе, пока не зайдет именно ваша ставка. У меня примерно месяц ушел на выбор и победу ставки. Далее все действия по аналогии, оплата счета и так далее, — поделился подробностями тагильчанин Иван.
Если лот сыграл и сумма устроила, то исполнитель выставляет инвойс — счет для оплаты. В нем содержится список оказанных услуг с детальным описанием и подробности проведения сделки. Как правило, в сумму (необходимо внести не позднее, чем через 4 дня) входят стоимость автомобиля на торгах, перемещение по Японии и доставка до Владивостока.
Должно насторожить! Стоимость перемещения по Японии и доставка до Владивостока не может существенно превышать 120-160 тысяч йен (на наши деньги от 80 тысяч рублей до 102 тысяч рублей). «Жадные» компании могут включить в дополнительные расходы сумму в 300 или даже 400 тысяч йен.
Инвойс оплачивается с комиссией примерно в 1% общей стоимости. В Свердловской области переводами занимается только один банк. Он располагается в Екатеринбурге. Название можно уточнить у фирмы-исполнителя.
После поступления средств на счет, назначается дата отправки парома из Японии до Владивостока. По прибытии в порт и перед постановкой на корабль, покупатель получает первые фотографии своей машины (не менее 8 штук в разных ракурсах). Отслеживать плавсредство можно на сайте японской компании по доставке. Всю дополнительную информацию и координаты предоставит менеджер. Время в пути до конечной точки чаще всего занимает от 3 до 5 суток.
По прибытии на российскую таможню в течение нескольких дней происходит выгрузка авто из парома.
Важная ремарка. Автомобиль может прийти в тот порт, где сотрудники потребуют временную регистрацию во Владивостоке. Это подразумевает дополнительные траты в размере 7-11 тысяч рублей и дни на оформление прописки. Здесь прибавятся и расходы на СВХ (склад временного хранения). По договоренности все процедуры выполнит менеджер.
После получения справки требуется оплата таможенной пошлины (сумма зависит от объема двигателя и года выпуска автомобиля, рассчитывается через калькулятор растаможки). Например, если дата выпуска машины 2018 год или старше и объем двигателя 1 тысяча 200 сантиметров кубических, то платеж будет равен +/- 400 тысячам рублей. Его погашают уже через большинство российских банков.
После успешного прохождения вышеописанного этапа, машина отправляется на стоянку компании-исполнителя, специалисты которой моют ее и делают подробный фотоотчет. С помощью этих снимков оценить состояние автомобиля будет гораздо проще.
Многие организации предлагают ряд дополнительных платных услуг по обслуживанию транспортного средства: русификацию головного устройства, детейлинг, химчистку, замену масла и многое другое. Приобретать их можно по желанию.
Ожидание очереди на автовоз. Его предоставляет компания-исполнитель. Однако сам покупатель также может заняться поиском более выгодных предложений. Стоит учитывать, что лето и начало осени — самые пиковые сезоны, когда нагрузка на услуги по доставке достигает максимальных значений. Конечно же, это увеличит сроки ожидания постановки на автовоз до 3-4 недель. При этом стоянка будет оплачиваться пропорционально (тарификацию лучше узнавать у исполнителя).
Если выбор пал на стороннюю фирму-доставщика, автомобиль (согласно прайсу) транспортируется до стоянки, где будет осуществляться погрузка. Прямой автовоз идет от 8 до 12 дней. С заездом в другие города сроки транспортировки увеличиваются до 15-20 дней (этот момент обязателен к уточнению у компании-возчика).
На сегодняшний день стоимость автовозов из Владивостока до Екатеринбурга (в Нижний Тагил и другие города доставки нет) начинается от 155 тысяч рублей.
Заметим, что машину можно привезти и своим ходом.
Очень хотелось авто свежего года с минимальным числом автовладельцев, плюс у меня был опыт владения автомобилем с правым рулем. Принял для себя решение везти машину из Владивостока самостоятельно. Выбрал компанию по покупке авто из Японии, которая занимается привозом автомобилей более 10 лет. Ожидание до прибытия во Владивосток составило около месяца. Туда я летел на самолете, а обратно доехал за 7 дней, проезжая за день примерно 1 тысячу километров (и это в январе). Экономия в сравнении с автовозом вышла примерно 60-70 тысяч рублей. Разница в цене с машиной на рынке Владивостока 150-200 тысяч рублей. Разницу с покупкой на вторичном рынке в России не изучал, так как такие и не продаются практически. Все было очень хорошо представлялось, машина ожидания оправдала, а поездка показала как наша страна велика, — добавил Иван.
Примечательно, что в августе 2024 года из Японии в Россию легковушек привезли почти на 26% больше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты японского минфина. За весь 2023 год экспорт составил 212 тысяч единиц, что чуть меньше, чем в 2022-м.
Мы близки к финишу, а, значит, наконец-то получаем свой автомобиль. Необходимо тщательно осмотреть свою покупку, прочитать и подписать акт приема-передачи, сверить все данные и взять один экземпляр себе.
Если более подробно говорить, то машина до Владивостока шла 1,5 месяца. Задержка была с паромом, он заплывал в несколько других портов и добрался до России только через 2 недели. Уже на стоянке компании-исполнителя я принял решение о поиске другой фирмы по доставке. По сроку мне обещали постановку на фуру за 3-4 дня, а доставку до Екатеринбурга за 7 дней. Так и получилось. При этом стоимость автовоза была ниже тысяч на 20, — утверждал тагильчанин.
Сначала Евгений хотел перегнать машину самостоятельно, но, подсчитав расходы на самолет (летом билет стоит не 15-20 тысяч рублей, как зимой, а почти 50), бензин (в его случае это 100-й), которого на тех трассах просто не продается, и качество большинства дорожных покрытий (опять же по видео от блогеров) решил остановиться на доставке от профессионалов:
Так и машина целее, у меня был крытый автовоз. Приехал на встречу с водителем, осмотрел внешний вид, внутреннее состояние автомобиля. Все как и на фото. Лишних сколов и повреждений нет. Заметил, что не хватает одной папки для документов, с брендом авто. До этого на фото она была. После прибытия во Владивосток ее не оказалось. Много отзывов читал, что пропадают и регистраторы и комплекты резины (это в Японии еще), боялся, что и у меня так будет. Очень рад покупке, опыт для меня приятный, все от А до Я, как в договоре. И по сумме, и по моим запросам.
По словам новоиспеченного обладателя японской «ласточки», финальная стоимость автомобиля с учетом доставки вышла на 400 тысяч ниже, чем рыночная по Свердловской области:
Смотрел объявления на авито. Там и состояние хуже и пробег значительно больше. У меня, как оказалось, кроме водителя никто в машине не ездил. Даже багажником не пользовались.
Самый последний этап: обслуживание автомобиля, оформление страховки, постановка на учет, выдача номеров. Это уже знакомая всем автовладельцам череда процедур. Дальше только привыкнуть к правому рулю, если такого опыта еще не было, и наслаждаться покупкой.
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