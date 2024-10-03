В екатеринбургской школе повесили плакат про эволюцию и квадроберов

В одной из школ Екатеринбурга разместили плакат с изображением эволюции человека по Дарвину. А внизу подписали, что квадроберов в этой школе будут делать людьми до последнего. Информация об этом появилась в соцсети Вконтакте в группе «Гнилой Екатеринбург».