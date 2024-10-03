В екатеринбургской школе повесили плакат про эволюцию и квадроберов

Posted 3 октября, 13:07
Published 3 октября, 13:07
Modified 3 октября, 13:09
Updated 3 октября, 13:09
В одной из школ Екатеринбурга разместили плакат с изображением эволюции человека по Дарвину. А внизу подписали, что квадроберов в этой школе будут делать людьми до последнего. Информация об этом появилась в соцсети Вконтакте в группе «Гнилой Екатеринбург».
В школе уточнили, что это не идея руководства. Педагог предположила, что это кто-то повесил на одну минуту, чтобы сделать фото, пишет Telegram-канал «Подъем».
Напомним, на российском маркетплейсе продают корм для квадроберов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14