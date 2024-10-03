tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 13:07

Published 3 октября, 13:07

Modified 3 октября, 13:09

Updated 3 октября, 13:09

В екатеринбургской школе повесили плакат про эволюцию и квадроберов

В екатеринбургской школе повесили плакат про эволюцию и квадроберов

3 октября 2024, 13:07
Фото: Гнилой Екатеринбург
В екатеринбургской школе квадроберам пообещали сделать из них людей.

В одной из школ Екатеринбурга разместили плакат с изображением эволюции человека по Дарвину. А внизу подписали, что квадроберов в этой школе будут делать людьми до последнего. Информация об этом появилась в соцсети Вконтакте в группе «Гнилой Екатеринбург».

В школе уточнили, что это не идея руководства. Педагог предположила, что это кто-то повесил на одну минуту, чтобы сделать фото, пишет Telegram-канал «Подъем».

Напомним, на российском маркетплейсе продают корм для квадроберов.

Квадробер в маске кота шипел на пассажиров метро в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Школа#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика