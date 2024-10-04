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Posted 4 октября, 06:23

Published 4 октября, 06:23

Modified 4 октября, 06:25

Updated 4 октября, 06:25

Пациенту с инсультом из Каменска-Уральского пришел странный ответ из Минздрава

Пациенту с инсультом из Каменска-Уральского пришел странный ответ из Минздрава

4 октября 2024, 06:23
Фото: Ural Mash
Пациенту с инсультом из Каменска-Уральского, которого отказались лечить врачи, пришел ответ из Минздрава. По мнению министерства, врачи поступили профессионально.

Напомним, месяц назад врачи не оказали помощь мужчине, которого привезли на скорой с признаками инсульта. У пациента была затруднена речь и его парализовало. Однако, по словам родственников, медики решили, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Они положили его в коридоре прямо на пол и только измерили давление.

Родственники пациента были вынуждены отвезти больного в ГБ № 5. Там он проходил длительное лечение и сейчас заново учится ходить и говорить.

Близкие пациента написали жалобу в Минздрав, на что им пришел официальный ответ, в котором сообщалось, что в действиях врачей нарушения закона не выявлено, пишет Ural Mash.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Каменск-Уральский#Здоровье#Врач#Екатеринбург#Инцидент
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