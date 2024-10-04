Пациенту с инсультом из Каменска-Уральского пришел странный ответ из Минздрава

Напомним, месяц назад врачи не оказали помощь мужчине, которого привезли на скорой с признаками инсульта. У пациента была затруднена речь и его парализовало. Однако, по словам родственников, медики решили, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Они положили его в коридоре прямо на пол и только измерили давление.