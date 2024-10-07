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Posted 7 октября, 06:27

Published 7 октября, 06:27

Modified 7 октября, 06:29

Updated 7 октября, 06:29

Андрей Малахов сравнил Екатеринбург с 45-летней женщиной

Андрей Малахов сравнил Екатеринбург с 45-летней женщиной

7 октября 2024, 06:27
Фото: 1MI
Популярный телеведущий Андрей Малахов сравнил Екатеринбург со зрелой женщиной.

Телезвезда в беседе с изданием Е1 рассказал, что Екатеринбург один из его любимейших городов для путешествий. Однако, по словам Малахова, городом необходимо заниматься. Столица Урала требует благоустройства и даже некоторого лоска.

При этом он сравнил город со зрелой женщиной, которой после определенного возраста требуются более качественные уходовые процедуры.

По словам звезды, город выглядит недолюбленным как местными властями, так и горожанами.

Ранее Владимир Соловьев похвалил Екатеринбург за борьбу с «бесами».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Город#Туризм#Чистый город#Екатеринбург#Внутренний туризм
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