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Updated Сегодня, 09:25

Владимир Соловьев похвалил Екатеринбург за борьбу с «бесами»

Владимир Соловьев похвалил Екатеринбург за борьбу с «бесами»

23 августа 2024, 09:23
Фото: Е1.ru
Владимир Соловьев похвалил Екатеринбург за борьбу с «бесами» и обвинил город в рождении Ельцина.

Владимир Соловьев в беседе с журналистами 66.ru отметил, что городу еще долго придется бороться с «бесами», и порекомендовал жителям строить больше храмов, а не прыгать.

Телеведущий похвалил Свердловский полигон и назвал его лучшим в мире.

Напомним, что Соловьев приехал в Екатеринбург на соревнования, которые проходят среди представителей силовых структур. Ранее телеведущий неоднократно оскорблял уральскую столицу.

23 августа стало известно о свердловчанке, которая взяла кредитов на 1,1 млн рублей и отдала все мошенникам. Девушка сделала это, потому что поверила, что кто-то пытается взять на ее имя кредит и, чтобы этого не произошло, ей срочно нужно взять «зеркальный кредит».

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