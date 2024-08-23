Владимир Соловьев похвалил Екатеринбург за борьбу с «бесами»

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Владимир Соловьев в беседе с журналистами 66.ru отметил, что городу еще долго придется бороться с «бесами», и порекомендовал жителям строить больше храмов, а не прыгать.
Телеведущий похвалил Свердловский полигон и назвал его лучшим в мире.
Напомним, что Соловьев приехал в Екатеринбург на соревнования, которые проходят среди представителей силовых структур. Ранее телеведущий неоднократно оскорблял уральскую столицу.
23 августа стало известно о свердловчанке, которая взяла кредитов на 1,1 млн рублей и отдала все мошенникам. Девушка сделала это, потому что поверила, что кто-то пытается взять на ее имя кредит и, чтобы этого не произошло, ей срочно нужно взять «зеркальный кредит».