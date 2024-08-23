Владимир Соловьев похвалил Екатеринбург за борьбу с «бесами»

23 августа стало известно о свердловчанке, которая взяла кредитов на 1,1 млн рублей и отдала все мошенникам. Девушка сделала это, потому что поверила, что кто-то пытается взять на ее имя кредит и, чтобы этого не произошло, ей срочно нужно взять «зеркальный кредит».