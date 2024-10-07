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Posted 7 октября, 09:44

Published 7 октября, 09:44

Modified 7 октября, 09:46

Updated 7 октября, 09:46

Экс-сотрудник Ростехнадзора в Екатеринбурге отправится в тюрьму на 4 года

Экс-сотрудник Ростехнадзора в Екатеринбурге отправится в тюрьму на 4 года

7 октября 2024, 09:44
Бывшему сотруднику Ростехнадзора вынесли приговор за взятку, которую он получил в 2021 году.

Сообщается, что экс-сотрудник ведомства проводил проверку на горнодобывающем заводе, где получил в качестве взятки 20 тысяч рублей и не стал указывать в документах найденные нарушения, рассказали в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Свердловчанин будет отбывать наказание 4 года в ИК общего режима. Также он должен оплатить штраф 600 тысяч рублей. При этом он лишен права работать в госструктурах в течение нескольких лет.

Кроме того, известно, что мужчина является фигурантом в деле десантника Евгения Тетерина, которому был вынесен приговор за коррупционную деятельность, но он был отпущен на свободу.

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