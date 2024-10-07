Экс-сотрудник Ростехнадзора в Екатеринбурге отправится в тюрьму на 4 года

Posted 7 октября, 09:44
Published 7 октября, 09:44
Modified 7 октября, 09:46
Updated 7 октября, 09:46
Сообщается, что экс-сотрудник ведомства проводил проверку на горнодобывающем заводе, где получил в качестве взятки 20 тысяч рублей и не стал указывать в документах найденные нарушения, рассказали в пресс-службе областного надзорного ведомства.
Свердловчанин будет отбывать наказание 4 года в ИК общего режима. Также он должен оплатить штраф 600 тысяч рублей. При этом он лишен права работать в госструктурах в течение нескольких лет.
Кроме того, известно, что мужчина является фигурантом в деле десантника Евгения Тетерина, которому был вынесен приговор за коррупционную деятельность, но он был отпущен на свободу.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14