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Posted 7 октября, 05:48

Published 7 октября, 05:48

Modified 7 октября, 05:50

Updated 7 октября, 05:50

Штурмовик из Нижнего Тагила подорвался на мине на СВО

Штурмовик из Нижнего Тагила подорвался на мине на СВО

7 октября 2024, 05:48
Фото: «Реквием»
В ходе спецоперации, при выполнении важного боевого задания, погиб в бою под Донецком житель Нижнего Тагила Дмитрий Дудин.

Дмитрий служил в штурмовой бригаде с февраля этого года. 30 августа он героически погиб, подорвавшись на мине в бою. Герою было 34 года. Он награжден посмертно Орденом Мужества.

У погибшего остались жена и маленький сын. Супруга вспоминает, что Дмитрий был для нее опорой, любящим и любимым мужем. Он хотел вырастить их сына достойным человеком.

Прощание с героем назначено на 7 октября в полдень в храме Воскресения Христова, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».

Ранее в Красноуральске простились с участником СВО.

В Нижнем Тагиле простятся со стрелком СВО
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Екатеринбург#Умер#Боец#СВО
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