Штурмовик из Нижнего Тагила подорвался на мине на СВО

Posted 7 октября, 05:48
Published 7 октября, 05:48
Modified 7 октября, 05:50
Updated 7 октября, 05:50
Дмитрий служил в штурмовой бригаде с февраля этого года. 30 августа он героически погиб, подорвавшись на мине в бою. Герою было 34 года. Он награжден посмертно Орденом Мужества.
У погибшего остались жена и маленький сын. Супруга вспоминает, что Дмитрий был для нее опорой, любящим и любимым мужем. Он хотел вырастить их сына достойным человеком.
Прощание с героем назначено на 7 октября в полдень в храме Воскресения Христова, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».
Ранее в Красноуральске простились с участником СВО.
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