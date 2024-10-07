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Posted 7 октября, 08:41

Published 7 октября, 08:41

Modified 7 октября, 08:43

Updated 7 октября, 08:43

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков презентовал фильм в Екатеринбурге

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков презентовал фильм в Екатеринбурге

7 октября 2024, 08:41
Фото: 1MI
Сергей Жуков в Екатеринбурге представил фильм о становлении коллектива.

Кинокартину можно будет посмотреть с 10 октября.

Артист рассказал, что идея снять кино пришла во время пандемии коронавируса. Готовились к съемкам около двух лет. Сначала в течение года собирали информацию. Еще полгода ушло на разработку сценария и 6 месяцев на подбор актеров.

Фильм снимался на более 100 площадках. Актеры за время съемок фильма были в Самаре, Сочи и в солнечной Абхазии.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Съемки#Артисты#Фильм#Екатеринбург#Съемки фильма
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