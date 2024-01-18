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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Фотограф показал екатеринбургское метро в новом свете

Екатеринбуржец снял метро так, как научно-фантастический фильм

18 января 2024, 11:03
Фото: Фотографии Константина Шипицына

Фотограф показал екатеринбургское метро в новом свете

Екатеринбуржец Константин Шипицын представил местное метро в стиле научно-фантастического кинопроекта на своих фотоснимках.

С помощью фотографа, обычные места стали выглядеть как декорации из будущего. Изображения, созданные Константином, не имеют аналогов среди других коллег.

Как сообщает портал E1, чаще всего фотографы представляют в необычном свете крупные города такие как Нью-Йорк, Париж и Лондон. Шипицын решил, что его родной город также заслуживает внимания и потому применил особые эффекты на снимках.

Константин объяснил, что его фотографии вписываются в холодный и строгий стиль, характерный для Екатеринбурга. Он снимает все: метро, здания, музеи. Однако Шипицын не считает себя фотографом в полном смысле этого слова, а просто любит делиться своими впечатлениями со своими читателями в блоге.

Ранее сообщалось, что отношения котиков с елками засняли жители Нижнего Тагила.

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