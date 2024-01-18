Екатеринбуржец снял метро так, как научно-фантастический фильм

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
С помощью фотографа, обычные места стали выглядеть как декорации из будущего. Изображения, созданные Константином, не имеют аналогов среди других коллег.
Как сообщает портал E1, чаще всего фотографы представляют в необычном свете крупные города такие как Нью-Йорк, Париж и Лондон. Шипицын решил, что его родной город также заслуживает внимания и потому применил особые эффекты на снимках.
Константин объяснил, что его фотографии вписываются в холодный и строгий стиль, характерный для Екатеринбурга. Он снимает все: метро, здания, музеи. Однако Шипицын не считает себя фотографом в полном смысле этого слова, а просто любит делиться своими впечатлениями со своими читателями в блоге.
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