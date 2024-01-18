Екатеринбуржец снял метро так, как научно-фантастический фильм

Константин объяснил, что его фотографии вписываются в холодный и строгий стиль, характерный для Екатеринбурга. Он снимает все: метро, здания, музеи. Однако Шипицын не считает себя фотографом в полном смысле этого слова, а просто любит делиться своими впечатлениями со своими читателями в блоге.