tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

В Нижнем Тагиле дети сняли детективный фильм «Мы идем искать»

ШКИТ в кино: в Нижнем Тагиле состоялась премьера детектива «Мы идем искать»

16 марта 2024, 10:25
Фото: Виктория Гефнер

В Нижнем Тагиле дети сняли детективный фильм «Мы идем искать»

14 марта в Нижнем Тагиле в кинотеатре «Красногвардеец» состоялась премьера короткометражного детектива Школы кино и телевидения. Он называется «Мы идем искать».

Посмотреть работу школьников пришли сами ученики, их родители и друзья. После просмотра руководитель ШКИТа Виктор Зайцев ответил на вопросы зрителей. На премьере короткометражного детектива побывал корреспондент TagilCity.ru.

В зале смех и шум. Почти все места заняты. Выключается свет, и громкая тревожная музыка перекрывает разговоры тех, кто в зале. На экране — надпись ШКИТ. Публика в ожидании. Фильм начинается. Во время просмотра зрители смеются, замирают. В какие-то моменты пробегают мурашки по телу. После окончания просмотра звучат аплодисменты.

Фото: Виктория Гефнер

На сцене — Виктор Зайцев:

Задавайте свои вопросы, но сначала оцените фильм большим пальцем вверх или вниз.

На лицах зрителей — улыбки, пальцы подняты вверх. Через минуту один за другим сыплются вопросы:

— Насколько изменилась первоначальная идея?

— Трижды, и это достаточно мало.

— Что вы сами считаете огромной удачей?

— Огромная удача то, что все получилось. Мои ожидания совпали с конечным результатом.

— Приносили ли вам удовольствия съемки?

На этот вопрос отвечают уже актеры громким выкриком «Да!» из зала.

— И главный вопрос: Будет ли вторая часть?

— Думаю будет, когда позволит бюджет, запланируем съемки и порадуем второй частью.

После показа Варя Цветкова делится своими впечатлениями:

Мне понравился сюжет фильма и то, как актеры передавали свои эмоции в некоторых моментах. Мне очень запомнилась Рита своей настойчивостью, несмотря на непринятие ее идей другими героями. Интересным сюжетным поворотом оказался момент с таблетками. Он немного запутал, но и заинтересовал одновременно. Мне очень хочется увидеть вторую часть и узнать, что случится дальше.

Актер фильма Кирилл Граф также ответил на несколько вопросов:

— Как тебе фильм?

— В общем, я удовлетворен. Лучше, чем я ожидал.

— Доволен ли ты своей игрой?

— В начале я отыграл не очень, но во второй части я постарался и выложился по полной. Поэтому, думаю, доволен.

— Готов ли ты сняться в следующей части?

— Если позовут, то да. Но пока что я оператор.

Будем ждать премьеру второй части короткометражного детектива «Мы идем искать». Удачи Школе кино и телевидения в создании проектов!

Фото: Виктория Гефнер

Школа кино и телевидения работает с 2017 года. Здесь дети от 13 до 17 лет учатся актерскому мастерству, съемке и монтажу, журналистике, продюсированию. Сами создают медиа проекты, участвуют в конкурсах и фестивалях.

«Мы идем искать» — первый масштабный кинопроект, который создала команда ШКИТа.В разработке детективной истории принимали участие ребята разных возрастов и групп, даже образы придумывали ученики. Короткометражный фильм планируют отправлять на конкурсы и фестивали. Интересно, как оценят фильм критики.

А с 20 по 29 марта 2024 года в Нижнем Тагиле в кинотеатре «Красногвардеец» состоится киномарафон лучших фильмов Международного фестиваля стран Арктики Arctic Open.

Школа кино и ТВ в Нижнем Тагиле попала в финал премии «ТЭФИ-KIDS 2023»
Узнать подробнее
Читайте также:
Тест: «А вы узнаете этих студентов из советского, российского и зарубежного кино?»Две премьеры покажет в марте тагильский Театр кукол«Хранитель Урала»: состоится премьера короткометражного фильма об Урале
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Премьера#Кино#Красногвардеец#Съемки#Фильм#Екатеринбург#Евгения Сафина#Детектив#ШКИТ
Подпишитесь
Стали известны «часы пик» на автодорогах: топ вечных пробок в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:38
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял участие в выборах президента России
Вчера, 08:21
Автобус и 7 легковушек. В Серове целая свадьба приняла участие в выборах президента
Сегодня, 04:01
Малыш, на которого рухнула глыба льда в Екатеринбурге, серьезно не пострадал
Сегодня, 06:11
В первые часы после старта викторины «Опорный край» было отправлено 200 тысяч СМС
Вчера, 13:18
Роспотребнадзор прекратил проверку воздуха на время НМУ перед превышениями в Тагиле
14 марта, 10:46
"