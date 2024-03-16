ШКИТ в кино: в Нижнем Тагиле состоялась премьера детектива «Мы идем искать»

В зале смех и шум. Почти все места заняты. Выключается свет, и громкая тревожная музыка перекрывает разговоры тех, кто в зале. На экране — надпись ШКИТ. Публика в ожидании. Фильм начинается. Во время просмотра зрители смеются, замирают. В какие-то моменты пробегают мурашки по телу. После окончания просмотра звучат аплодисменты.