ШКИТ в кино: в Нижнем Тагиле состоялась премьера детектива «Мы идем искать»

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Посмотреть работу школьников пришли сами ученики, их родители и друзья. После просмотра руководитель ШКИТа Виктор Зайцев ответил на вопросы зрителей. На премьере короткометражного детектива побывал корреспондент TagilCity.ru.
В зале смех и шум. Почти все места заняты. Выключается свет, и громкая тревожная музыка перекрывает разговоры тех, кто в зале. На экране — надпись ШКИТ. Публика в ожидании. Фильм начинается. Во время просмотра зрители смеются, замирают. В какие-то моменты пробегают мурашки по телу. После окончания просмотра звучат аплодисменты.
На сцене — Виктор Зайцев:
Задавайте свои вопросы, но сначала оцените фильм большим пальцем вверх или вниз.
На лицах зрителей — улыбки, пальцы подняты вверх. Через минуту один за другим сыплются вопросы:
— Насколько изменилась первоначальная идея?
— Трижды, и это достаточно мало.
— Что вы сами считаете огромной удачей?
— Огромная удача то, что все получилось. Мои ожидания совпали с конечным результатом.
— Приносили ли вам удовольствия съемки?
На этот вопрос отвечают уже актеры громким выкриком «Да!» из зала.
— И главный вопрос: Будет ли вторая часть?
— Думаю будет, когда позволит бюджет, запланируем съемки и порадуем второй частью.
После показа Варя Цветкова делится своими впечатлениями:
Мне понравился сюжет фильма и то, как актеры передавали свои эмоции в некоторых моментах. Мне очень запомнилась Рита своей настойчивостью, несмотря на непринятие ее идей другими героями. Интересным сюжетным поворотом оказался момент с таблетками. Он немного запутал, но и заинтересовал одновременно. Мне очень хочется увидеть вторую часть и узнать, что случится дальше.
Актер фильма Кирилл Граф также ответил на несколько вопросов:
— Как тебе фильм?
— В общем, я удовлетворен. Лучше, чем я ожидал.
— Доволен ли ты своей игрой?
— В начале я отыграл не очень, но во второй части я постарался и выложился по полной. Поэтому, думаю, доволен.
— Готов ли ты сняться в следующей части?
— Если позовут, то да. Но пока что я оператор.
Будем ждать премьеру второй части короткометражного детектива «Мы идем искать». Удачи Школе кино и телевидения в создании проектов!
Школа кино и телевидения работает с 2017 года. Здесь дети от 13 до 17 лет учатся актерскому мастерству, съемке и монтажу, журналистике, продюсированию. Сами создают медиа проекты, участвуют в конкурсах и фестивалях.
«Мы идем искать» — первый масштабный кинопроект, который создала команда ШКИТа.В разработке детективной истории принимали участие ребята разных возрастов и групп, даже образы придумывали ученики. Короткометражный фильм планируют отправлять на конкурсы и фестивали. Интересно, как оценят фильм критики.
А с 20 по 29 марта 2024 года в Нижнем Тагиле в кинотеатре «Красногвардеец» состоится киномарафон лучших фильмов Международного фестиваля стран Арктики Arctic Open.