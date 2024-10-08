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Posted 8 октября, 07:19

Published 8 октября, 07:19

Modified 8 октября, 07:21

Updated 8 октября, 07:21

Свердловский экс-министр транспорта Василий Старков признался во взяточничестве

Свердловский экс-министр транспорта Василий Старков признался во взяточничестве

8 октября 2024, 07:19
В Свердловской области состоится суд над экс-министром транспорта Василием Старковым и руководителем Управления автомобильных дорог Вячеславом Даниловым.

Экс-чиновников подозревают во взятках в особо крупных размерах.

Так, экс-министр присвоил 4 млн рублей от одной их строительных компаний. За это он заключил госконтракт на ремонт дорог.

Бывший директор Управления автомобильных дорог присвоил 12,1 млн рублей от различных организаций. Деньги он брал от разных подрядчиков за содействие в заключении договоров, при инспекции работ.

Оба подозреваемых полностью признали свою вину. Их ожидает суд.

Взяткодателей тоже будут судить, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, гендиректора фирмы из Новокузнецка будут судить за взятку инспектору Транснадзора.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Деньги#Уголовное дело#Взятка#Екатеринбург#Инцидент
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