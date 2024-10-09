Екатеринбуржец отсудил у продавца почти 34 тысячи рублей за некачественные кроссовки

Вернуть в магазине деньги мужчине отказались. После этого он обратился в суд. По его решению магазин выплатит покупателю 33,7 тысяч рублей. В эту сумму входит стоимость кроссовок и моральная компенсация. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.