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Posted 9 октября, 13:58

Published 9 октября, 13:58

Modified 9 октября, 14:00

Updated 9 октября, 14:00

Екатеринбуржец отсудил у продавца почти 34 тысячи рублей за некачественные кроссовки

Екатеринбуржец отсудил у продавца почти 34 тысячи рублей за некачественные кроссовки

9 октября 2024, 13:58
Фото: 1MI
Екатеринбуржец отсудил у продавца почти 34 тысяч рублей за кроссовки, на которых вскоре после покупки пошли трещины.

Молодой человек приобрел для себя обувь за 8,5 тысяч рублей. В ходе примерки продавец утверждал, что кроссовки отличного качества, однако уже через немного времени они потрескались.

Вернуть в магазине деньги мужчине отказались. После этого он обратился в суд. По его решению магазин выплатит покупателю 33,7 тысяч рублей. В эту сумму входит стоимость кроссовок и моральная компенсация. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Напомним, полмиллиона отсудил свердловчанин у магазина за продажу сломанного металлоискателя.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Магазин#Екатеринбург
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