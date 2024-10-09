В Артемовском будут судить гадалку, не снявшую порчу

Posted 9 октября, 13:58
Published 9 октября, 13:58
Modified 9 октября, 14:59
Updated 9 октября, 14:59
Молодая гадалка, обладающая даром убеждения, оказалась на скамье подсудимых. 25-летняя девушка из Артемовского убедила клиентов, что им надо пройти магический ритуал.
После этого девушка объяснила потерпевшим, что для получения результата нужен еще один ритуал. Цена нового обряда была выше предыдущего. К тому же клиентам пришлось отдельно оплатить необходимые для его проведения вещи.
Таким способом девушка выманила у клиентов 34 тысячи рублей.
По решению суда она выплатит пострадавшим 50 тысяч рублей, пишет 66.ру.
Ранее в Тавде гадалка обманула желающую выйти замуж клиентку.