В Екатеринбурге знакомые рассказали о найденном мертвым предпринимателе

Posted 10 октября, 12:25
Published 10 октября, 12:25
Modified 10 октября, 12:27
Updated 10 октября, 12:27
Мужчину, которого нашли утром 10 октября повешенным на автомобильный трос в автосервисе на Химмаше, звали Мехак Саргсян. Мужчине было 40 лет. Клиенты звали его просто Миша.
Помещение на Торговой, 4в он арендовал под небольшой автобизнес по обслуживанию автомобилей. Помогал деньгами родственникам, которые живут в Армении.
Сотрудники соседних автомастерских отзываются о погибшем очень хорошо.
Представители диаспоры выразили готовность помочь отправить тело погибшего в Армению. О причинах смерти высказываться воздержались до результатов судмедэкспертизы.
Официального комментария от правоохранительных органов не поступало, пишет Е1.