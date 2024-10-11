tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 13:54

Published 11 октября, 13:54

Modified 11 октября, 13:56

Updated 11 октября, 13:56

Электричка «Каменск-Уральский — Екатеринбург» задымилась на ходу

Электричка «Каменск-Уральский — Екатеринбург» задымилась на ходу

11 октября 2024, 13:54
Фото: Изображение Midjourney
В электричке «Каменск-Уральский — Екатеринбург» произошло задымление в районе Лечебного.

Происшествие случилось 11 октября. После задымления поезд остановили, однако, пассажиров выпускать не стали. Людей это очень возмутило. Через некоторое время состав все же доехал до конечной станции.

В Свердловской пригородной компании изданию ЕАН подтвердили, что один вагон действительно имел задымление. Пассажиров перевели в другой вагон и состав благополучно прибыл к месту назначения. Откуда появился дым и как долго поезд стоял, не уточняется.

Ранее житель Пермского края устроил дебош в поезде «Приобье — Екатеринбург».

В метро Екатеринбурга остановили движение поездов из-за самоката
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Электричка#Пригородный поезд#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика