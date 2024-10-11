Электричка «Каменск-Уральский — Екатеринбург» задымилась на ходу

Posted 11 октября, 13:54
Published 11 октября, 13:54
Modified 11 октября, 13:56
Updated 11 октября, 13:56
Происшествие случилось 11 октября. После задымления поезд остановили, однако, пассажиров выпускать не стали. Людей это очень возмутило. Через некоторое время состав все же доехал до конечной станции.
В Свердловской пригородной компании изданию ЕАН подтвердили, что один вагон действительно имел задымление. Пассажиров перевели в другой вагон и состав благополучно прибыл к месту назначения. Откуда появился дым и как долго поезд стоял, не уточняется.
Ранее житель Пермского края устроил дебош в поезде «Приобье — Екатеринбург».