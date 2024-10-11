Год Семьи. Николаевы: от горняков до спортсменов

Posted 11 октября, 05:22
Published 11 октября, 05:22
Modified 11 октября, 05:24
Updated 11 октября, 05:24
Ныне на этой шахте, продолжая династию горняков, работает сын Валериана Сергей. Ещё один сын Валериана Максим — известный спортсмен, директор СЦ «Демидовский» и частного учреждения СК «Уралец». С ним беседуем о семье Николаевых, о прославленном деде, родоначальнике горняцкой династии Сергее Ивановиче Николаеве, которому 7 октября исполнилось бы 110 лет.
Дед был интересным рассказчиком, часто вспоминал Ленинград, где вырос и окончил техникум, шахту «Жёлтая речка» Кривого Рога, куда был направлен по распределению, — сказал Максим Валерианович, раскрывая картины былого.
Замечу, что до войны криворожское рудное месторождение было одним из основных в стране. На шахте Сергей Иванович Николаев рос по служебной лестнице, стал перед войной, несмотря на молодость, руководителем горных работ. В его семье родились сын Валериан и дочка Валентина. Жить бы да радоваться, но мирные планы разрушила война.
Наши войска отступали, предприятия, оборудование, в том числе «Кривбассруды», эвакуировались вглубь страны. Шахту «Жёлтая речка» подготовили к взрыву. Приказ о нём Сергей, как говорится, ждал до последнего, но он так и не поступил. Лесными тропинками с оставшимися горняками ему пришлось выходить из окружения, а потом добираться до Нижнего Тагила, где его ждала семья.
Высокогорский рудник в годы Великой Отечественной войны стал одним из основных горнодобывающих предприятий страны. Добытая руда, которая превращалась в металл, а затем в танки и снаряды на УВЗ и ВМЗ, вносила весомую лепту в Победу над врагом. Люди, в том числе назначенный начальником производственного отдела Сергей Иванович Николаев, в те годы буквально работали на износ: «всё для фронта, всё для Победы!».
В семье тогда Сергея видели редко: дома он был лишь в редкие часы отдыха и сна. А потом снова на Главный карьер, дробильную фабрику и другие объекты рудника. Там видел, как тяжело работается горнякам. Уже тогда Сергей задумывался над улучшением условий труда: как вместо паровозов, чтобы снизить задымлённость в карьере, запустить электровозы, как построить удобные корпуса с раздевалками и душевыми для горняков.
Всё это стало реальностью уже после войны. Как, впрочем, и другие новшества российского масштаба. Среди них — использование автомобильного транспорта на нижних горизонтах карьера. Расширять радиус движения локомотивов там уже не представлялось возможным, а автотранспорт в итоге продлил жизнь Главного карьера.
Параллельно развивалась подземная добыча руды. «Ноу-хау» коллектива тагильских горняков, в том числе Сергея Ивановича Николаева, стало подземное дробление руды в шахте «Магнетитовая», позволившее резко увеличить добычу. А ещё думали горняки о будущем: заработала шахта «Естюнинская», которая работает до сих пор.
Директором Высокогорского ГОКа Сергей Иванович был с 1953-го по 1983. Это были лучшие годы горнорудного предприятия! И это, конечно, не только о тоннах руды, но и развитии социальной сферы Нижнего Тагила.
Начинал свой рабочий день директор часто со строек. Сколько многоквартирных домов для семей горняков было построено! Взамен старого стадиона на улице Носова возвели новый стадион в пойме реки Тагил. На горе Высокой, развивая спортивную базу ВГОКа, были построены трамплины и пансионат «Аист». Ныне, после капитальной реконструкции, на трамплинном комплексе проводятся соревнования не только российского, но и мирового масштаба. Спорткомплекс стал базой для специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Аист». Вклад Сергея Ивановича Николаева в развитие спорткомплекса на горе Долгой увековечен мемориальной плитой в его честь.
— Максим Валерианович, вклад в развитие Высокогорского ГОКа и Нижнего Тагила Сергея Ивановича Николаева огромен. Это подчёркивают его многочисленные ордена и медали, звание «Почётный гражданин Нижнего Тагила». А каким он был семьянином? Какие воспоминания о нём остались в памяти?
— Он был хорошим семьянином, заботливым дедом. Часто вспоминаю, как он играл со мной и старшим братом Сергеем в саду за Капасихой. В саду и в лесу он отдыхал душой. Моего отца, меня с братом он увлёк охотой. А ещё дед был страстным болельщиком. С азартом, в частности, болел за футбольную команду «Высокогорец», за которую играл отец.
— Спортом, получается, Вы увлеклись по примеру отца?
— Да, отец был человеком спортивным, и меня таким хотел сделать. В семь лет он привёл меня в хоккейную секцию, где я занимался до 17 лет. Увлекался я по примеру отца ещё и футболом, другими видами спорта, но в итоге призванием стала стендовая стрельба. С 16 лет, по спортивным меркам поздновато, я стал заниматься на стрельбище Голого Камня у тренера Леонида Емельяновича Архипова. Через год я уже выиграл первенство Вооружённых Сил СССР по стендовой стрельбе.
После школы, я, как дед, отец, брат, окончил горный институт в Екатеринбурге. Начинал свой трудовой путь крепильщиком на шахте «Естюнинская», где начальником был отец. Это были тяжёлые 90-е, время безденежья, задержек зарплаты. В итоге всё же выбрал спортивную стезю. В 2001 году стал директором спортинг-центра «Демидовский», который считается одним из лучших в стране. Возглавляю команду Евраз-НТМК по спортингу, которая занимает высокие места на Чемпионатах и Кубках России. Сам я стал 13-кратным чемпионом России, около полусотни раз становился победителем Кубка России. На чемпионате Европы по спортингу в 2004 году стал серебряным призёром.
— Да, успехи впечатляют. При такой загруженности на что-то ещё остаётся время?
— На наше семейное хобби-охоту и рыбалку. Ещё, если остаётся время, на футбол и хоккей
— Новых Вам успехов, Максим Валерианович!