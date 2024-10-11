Год Семьи. Николаевы: от горняков до спортсменов

— Да, отец был человеком спортивным, и меня таким хотел сделать. В семь лет он привёл меня в хоккейную секцию, где я занимался до 17 лет. Увлекался я по примеру отца ещё и футболом, другими видами спорта, но в итоге призванием стала стендовая стрельба. С 16 лет, по спортивным меркам поздновато, я стал заниматься на стрельбище Голого Камня у тренера Леонида Емельяновича Архипова. Через год я уже выиграл первенство Вооружённых Сил СССР по стендовой стрельбе.