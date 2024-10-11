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Posted 11 октября, 05:35

Published 11 октября, 05:35

Modified 11 октября, 05:37

Updated 11 октября, 05:37

В Екатеринбурге похоронили одного из основателей уральского рэпа

В Екатеринбурге похоронили одного из основателей уральского рэпа

11 октября 2024, 05:35
Фото: 1MI
В Екатеринбурге прошли похороны рэпера Алексея Бражникова. Музыкант был известен как MC Bandit.

Проститься с музыкантом пришли десятки людей, среди которых заметили артистов группы «Восточный округ» и «9 Грамм».

Артист скончался из-за отрыва тромба. Об этом изданию URA.RU рассказал брат покойного. Он так же отметил, что ходили слухи, что музыкант умер из-за наркотиков, однако это не так.

У Алексея остался сын.

Церемония прощания состоялась в ритуальном в зале «Феникс» на Уралмаше. В этом районе рэпер жил и творил.

Напомним, 40-летнего екатеринбургского рэпера Алексея Бражникова нашли мертвым в гараже.

Стала известна предварительная версия кончины рэпера в Екатеринбурге
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Артист#Екатеринбург#Умер#Инцидент
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