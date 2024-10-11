В Екатеринбурге похоронили одного из основателей уральского рэпа

Posted 11 октября, 05:35
Published 11 октября, 05:35
Modified 11 октября, 05:37
Updated 11 октября, 05:37
Проститься с музыкантом пришли десятки людей, среди которых заметили артистов группы «Восточный округ» и «9 Грамм».
Артист скончался из-за отрыва тромба. Об этом изданию URA.RU рассказал брат покойного. Он так же отметил, что ходили слухи, что музыкант умер из-за наркотиков, однако это не так.
У Алексея остался сын.
Церемония прощания состоялась в ритуальном в зале «Феникс» на Уралмаше. В этом районе рэпер жил и творил.
Напомним, 40-летнего екатеринбургского рэпера Алексея Бражникова нашли мертвым в гараже.