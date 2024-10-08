tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 09:01

Published 8 октября, 09:01

Modified 8 октября, 09:03

Updated 8 октября, 09:03

Стала известна предварительная версия кончины рэпера в Екатеринбурге

Стала известна предварительная версия кончины рэпера в Екатеринбурге

8 октября 2024, 09:01
Фото: личная страница Алексея Бражникова Вконтакте
Брат скончавшегося в Екатеринбурге рэпера MC Bandit (Алексей Бражников) назвал предварительную версию смерти мужчины. 7 октября тело 40-летнего исполнителя было обнаружено в гараже на Уралмаше.

По словам Дмитрия, пока подробности неизвестны. Однако предварительно врачи заявили, что, вероятно, у певца были проблемы с сосудами. Возможно, заявляет брат, у него оторвался тромб.

Алексей Бражников известен как Bandit. Он является уроженцем Екатеринбурга. В нулевые мужчина работал с популярными рэперами.

Тело музыканта было обнаружено 7 октября в одном из гаражей, расположенных на Уралмаше. Знакомый Алексея рассказал, что недавно он развелся и проживал в гараже, где у него была студия звукозаписи.

В Екатеринбурге мужчина поел и умер
Узнать подробнее
Читайте также:
Четыре человека скончались во время пожара в АртемовскомВ Свердловской области скончался бывший начальник колонииПострадавший во время пожара в Театре музкомедии в Екатеринбурге скончался
#Ирина Кирилова#Происшествия#Смерть#Уралмаш#Екатеринбург#Причина смерти
Подпишитесь