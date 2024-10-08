Стала известна предварительная версия кончины рэпера в Екатеринбурге

Posted 8 октября, 09:01
Published 8 октября, 09:01
Modified 8 октября, 09:03
Updated 8 октября, 09:03
По словам Дмитрия, пока подробности неизвестны. Однако предварительно врачи заявили, что, вероятно, у певца были проблемы с сосудами. Возможно, заявляет брат, у него оторвался тромб.
Алексей Бражников известен как Bandit. Он является уроженцем Екатеринбурга. В нулевые мужчина работал с популярными рэперами.
Тело музыканта было обнаружено 7 октября в одном из гаражей, расположенных на Уралмаше. Знакомый Алексея рассказал, что недавно он развелся и проживал в гараже, где у него была студия звукозаписи.