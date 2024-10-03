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Posted 3 октября, 06:42

Published 3 октября, 06:42

Modified 3 октября, 06:44

Updated 3 октября, 06:44

В Свердловской области скончался бывший начальник колонии

В Свердловской области скончался бывший начальник колонии

3 октября 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области скончался бывший начальник ЛИУ-58 Федосеев Дмитрий.

44-летний мужчина погиб 1 октября. Где именно и отчего его настигла смерть — не сообщается.

Прощание с работником исправительного учреждения пройдет 5 октября в Екатеринбурге на Максима Горького, 8 в 14 часов, сообщают в пресс-службе ФСИН по Свердловской области.

Напомним, что в Екатеринбурге скончался известный пианист Сергей Белоглазов.

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