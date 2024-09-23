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Posted 23 сентября, 06:12

Published 23 сентября, 06:12

Modified 23 сентября, 06:14

Updated 23 сентября, 06:14

В Березовском попрощаются с погибшим на СВО следователем

В Березовском попрощаются с погибшим на СВО следователем

23 сентября 2024, 06:12
Фото: Евгений Писцов
Следователь из Березовского Антон Григорьев погиб в ходе СВО. Он отправился в зону боевых действий в апреле 2024 года.

Прощание запланировано на 23 сентября. По словам главы Березовского городского округа Евгения Писцова, молодой человек погиб на территории Авдеевки в ДНР. Мужчина успел отправить матери последнее сообщение. В нем он писал, что у него все хорошо. Больше вестей от него не было.

Григорьеву было 34 года. По образованию он юрист. На гражданке мужчина работал в прокуратуре и параллельно учился. Его вспоминают как доброго и мужественного.

Прощальные мероприятия начнутся в 11:00.

Ранее стало известно о кончине еще одного участника СВО из Нижнего Тагила. Прощание с Игорем Черезовым также пройдет 23 сентября.

В Нижнем Тагиле простятся с молодым героем СВО
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