В Березовском попрощаются с погибшим на СВО следователем

Posted 23 сентября, 06:12
Published 23 сентября, 06:12
Modified 23 сентября, 06:14
Updated 23 сентября, 06:14
Прощание запланировано на 23 сентября. По словам главы Березовского городского округа Евгения Писцова, молодой человек погиб на территории Авдеевки в ДНР. Мужчина успел отправить матери последнее сообщение. В нем он писал, что у него все хорошо. Больше вестей от него не было.
Григорьеву было 34 года. По образованию он юрист. На гражданке мужчина работал в прокуратуре и параллельно учился. Его вспоминают как доброго и мужественного.
Прощальные мероприятия начнутся в 11:00.
Ранее стало известно о кончине еще одного участника СВО из Нижнего Тагила. Прощание с Игорем Черезовым также пройдет 23 сентября.