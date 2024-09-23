В Березовском попрощаются с погибшим на СВО следователем

Прощание запланировано на 23 сентября. По словам главы Березовского городского округа Евгения Писцова, молодой человек погиб на территории Авдеевки в ДНР. Мужчина успел отправить матери последнее сообщение. В нем он писал, что у него все хорошо. Больше вестей от него не было.