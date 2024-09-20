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Posted 20 сентября, 10:09

Published 20 сентября, 10:09

Modified 20 сентября, 10:11

Updated 20 сентября, 10:11

В Екатеринбурге появились новые подробности о смерти 14-летней девочки из Кемерово

В Екатеринбурге появились новые подробности о смерти 14-летней девочки из Кемерово

20 сентября 2024, 10:09
Фото: Изображение Midjourney
Врачам из Екатеринбурга удалось выяснить, что у девочки ожог желудка, но ротовая полость без патологических изменений.

Точную причину смерти продолжают устанавливать. Однако предыдущая версия с инсультом поставила в тупик врачей судмедэкспертов — желудок девочки был с ожогом, а рот и пищевод без, пишет «КП-Екатеринбург».

Источник журналистов рассказал, что такое бывает, когда человек проглатывает батарейку. Сейчас следователи изъяли все чистящие средства из квартиры, где погибла девочка.

Напомним, что девочка умерла 19 сентября 2024 года. Она приехала к бабушке из Кемерово. Известно, что школьница не жаловалась на здоровье.

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