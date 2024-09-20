В Екатеринбурге появились новые подробности о смерти 14-летней девочки из Кемерово

Posted 20 сентября, 10:09
Published 20 сентября, 10:09
Modified 20 сентября, 10:11
Updated 20 сентября, 10:11
Точную причину смерти продолжают устанавливать. Однако предыдущая версия с инсультом поставила в тупик врачей судмедэкспертов — желудок девочки был с ожогом, а рот и пищевод без, пишет «КП-Екатеринбург».
Источник журналистов рассказал, что такое бывает, когда человек проглатывает батарейку. Сейчас следователи изъяли все чистящие средства из квартиры, где погибла девочка.
Напомним, что девочка умерла 19 сентября 2024 года. Она приехала к бабушке из Кемерово. Известно, что школьница не жаловалась на здоровье.