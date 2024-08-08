Почему пьяные ездят за рулем: дефицит кадров ГИБДД, мягкое наказание и другие причины

В пользу этого мнения говорят истории простых людей, которые, так же как и любой человек, никогда не думали о том, что могут сами попасть в такую ситуацию. Например, как Светлана Белькова. В 2020 году ее прямо на пешеходном переходе сбил пьяный водитель, более того, этот человек уже был лишен прав за пьяное вождение.