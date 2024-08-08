Почему пьяные ездят за рулем: дефицит кадров ГИБДД, мягкое наказание и другие причины

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Эти цифры вызывают тревогу, ведь десятки водителей в регионе чуть ли не каждый день становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий, находясь под воздействием алкоголя. В результате таких аварий сотни людей погибают и сотни получают серьезные травмы.
Согласно официальным данным, количество аварий с участием нетрезвых водителей имеет положительную динамику. Это может быть связано с работой ГИБДД, которая проводит профилактические мероприятия для предотвращения подобных инцидентов.
Один из наиболее эффективных методов профилактики — это проведение рейдовых мероприятий, когда группой нарядов ДПС отрабатывается отдельная территория, и «Стоп-контроль», когда на отдельном участке осуществляется проверка всего проходящего автотранспорта. Нередки и случаи, когда применяется «скрытое патрулирование». Также ведомством применяется метод «усиления» тех или иных территорий. Периодически взаимодействуем с коллегами граничащих субъектов, — рассказал редакции TagilCity.ru Алексей Спиридонов.
Подтверждает эффективность применения рейдовых мероприятий и автоюрист. Андрей Суворков в беседе с редакцией TagilCity.ru отметил, что регулярные проверки водителей дают свои результаты:
Наиболее действенными мерами по профилактике ДТП, связанных с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, на мой взгляд, являются профилактические рейды, так называемые «сплошные проверки», когда есть возможность выявить нетрезвого водителя в потоке.
ГИБДД испытывает серьезный кадровый голод, об этом не раз заявляли и на уровне страны, и в регионе, и в городе. В частности, по последним озвученным данным, в Нижнем Тагиле нехватка сотрудников составляла около 15%.
Недостаток персонала может привести к тому, что водители будут избегать наказания за нарушения правил дорожного движения: для контроля ситуации на дорогах не хватает патрулей. Оставшиеся сотрудники вынуждены работать сверхурочно, что сказывается на их эффективности и собранности.
Водители прекрасно знают, что экипажи ДПС встречаются на дорогах города крайне редко, вот и садятся за руль пьяными. Шансы остаться безнаказанными весьма велики. А если в городе будет хотя бы 12-18 экипажей, то вылавливать будут до 90% пьяных за рулём, — рассказал редакции TagilCity.ru Никита Чапурин, председатель ОД «Тагил без ям».
В итоге некоторые случаи могут оставаться не зарегистрированными. Водители скрывают факт употребления алкоголя перед поездкой, а попавшиеся могут избегать проверки на алкогольное опьянение. Таким образом, есть вероятность, что реальное количество пьяных водителей значительно выше, чем указано в статистике.
Зачастую пьяных водителей не останавливает наказание в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. И даже реальный срок за повторную пьяную езду. Многие люди, лишенные прав за пьянку, попадаются вновь, управляя автомобилем в нетрезвом виде. Так что же делать? Как привить населению понимание вероятной угрозы и неотвратимого наказания? Ужесточать законы?
Ужесточение наказания не может в полной мере решить проблему, о чем говорит статистика задержания людей, которые уже лишены прав за пьянку. В какой-то мере поможет изъятие транспортных средств в пользу государства, так как машины в настоящий момент довольно дорогие. Также, на мой взгляд, необходимо внести изменения в статью 264.1 УК РФ, так как в настоящее время большинство водителей, попавшихся повторно, избегают реального срока, а выписанные штрафы в 200–300 тысяч просто не оплачивают, — комментирует автоюрист, Андрей Суворков.
В пользу этого мнения говорят истории простых людей, которые, так же как и любой человек, никогда не думали о том, что могут сами попасть в такую ситуацию. Например, как Светлана Белькова. В 2020 году ее прямо на пешеходном переходе сбил пьяный водитель, более того, этот человек уже был лишен прав за пьяное вождение.
Знаете, всегда было так смешно. Вот даже у водителя, который меня сбил. Его уже останавливали пьяным, административку дали. Второй раз пьяным был — меня сбил, завели уголовное дело. Я считаю, когда человек садится пьяный за руль, он сам должен понимать, что его действия общественно опасные, он совершает не административное правонарушение, а уже уголовное. Я считаю, что в данном случае никакой административки быть не может, сразу уголовное дело, — считает Светлана Белькова, пострадавшая в пьяном ДТП.
Общественник Никита Чапурин считает, что дело не в самой строгости или мягкости наказания, а в том, что водителям в Нижнем Тагиле удается всячески избежать наказания, в том числе из-за нехватки патрулей.
Наказание нет смысла ужесточать, его нужно сделать неизбежным. Даже если за пьянство за рулём будут наказывать конфискацией автомобиля, это не решит проблему, — считает Никита Чапурин, председатель ОД «Тагил без ям».
Многие водители злоупотребляют своим правом на отказ от освидетельствования. Они считают, что таким образом могут избежать наказания за вождение в нетрезвом виде. Также стоит отметить, что в России существует проблема с невыплатой штрафов за нарушения ПДД. Многие водители не оплачивают штрафы, считая это незначительным нарушением. Однако, неуплата штрафа может повлечь за собой серьезные последствия, такие как арест имущества или запрет на выезд за границу.
Меня всегда удивляло то, что у человека, который садится за руль пьяным, и при остановке его сотрудниками ГИБДД есть право отказаться от сдачи анализов на алкоголь. Если сотрудник ГАИ подозревает, видит, есть основания полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, в обязательном порядке, хочет водитель этого, не хочет, согласен, не согласен, должен принудительно быть отправлен на сдачу анализов. Было бы намного проще, если бы водителей сразу же отправляли было на медосвидетельствование, без всяких «хочу — не хочу», — уверена Светлана Белькова.
В ЯНАО и Амурской области успешно применяется практика выплаты вознаграждения за информацию о пьяных водителях. Это соответствует нормам законов «О полиции» и «Об участии граждан в охране общественного порядка». Необходимо распространить эту практику на федеральный уровень, так как она способствует снижению числа ДТП с участием нетрезвых водителей, считают некоторые практикующие юристы.
Необходимо также повышать сознательность граждан, каким-либо способом мотивировать, чтобы они сообщали о пьяных водителях, так как каждый пьяный водитель — потенциальный преступник, который может убить либо покалечить ваших детей, родственников, — высказал свое мнение Андрей Суворков.
Стоит отметить, что алкоголь в первую очередь оказывает влияние на центры в головном мозге отвечающие за принятие решений, отсюда у человека при ощущении мнимой уверенности возникает утрата ситуационного, количественного контроля, снижение критики, эйфория, неадекватная оценка возможных последствий, непонимание высокой возможности причинения вреда в отношении третьих лиц. Причины употребления алкоголя различны, это и склонность к риску, азарту и способ справиться со стрессом и проблемами. Но какие бы не были психологические причины у человека, это не оправдывает такой проступок, как вождение в пьяном виде. Такой водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизни других участников движения, — отметил Алексей Сухотский, заведующий диспансерным наркологическим отделением.
Психологи отмечают, что пьяные водители часто становятся именно рецидивистами.
Важно понимать, что признаки инфантильности в неспособности понять последствий, уверенность, что все обойдется, эти особенности мышления существуют ещё до момента принятия решения выпить и сесть за руль. Алкоголь лишь отключает тормозные центры, раскрывая личностные характеристики, которые в трезвом состоянии индивид может контролировать, подавлять. Также, если наш герой уже единожды разрешил себе, преодолел запрет барьер пьяной езды, в следующий раз сделать это будет ему гораздо проще, — считает психолог Елизавета Котельникова.