Девочка из Кемерово скончалась в Екатеринбурге от инсульта

Девочка приехала в гости к бабушке. Накануне она уходила на улицу на прогулку, а затем пришла домой и уснула. Утром родственница заметила внучку бездыханной и вызвала врачей. Медработники констатировали смерть, пишет «КП-Екатеринбург».