Девочка из Кемерово скончалась в Екатеринбурге от инсульта

Posted 19 сентября, 11:13
Published 19 сентября, 11:13
Modified 19 сентября, 11:15
Updated 19 сентября, 11:15
Девочка приехала в гости к бабушке. Накануне она уходила на улицу на прогулку, а затем пришла домой и уснула. Утром родственница заметила внучку бездыханной и вызвала врачей. Медработники констатировали смерть, пишет «КП-Екатеринбург».
По предварительной версии, смерть произошла из-за инсульта. Тело школьницы отправили на экспертизу. Известно, что ранее она не жаловалась на здоровье.
Напомним, 12 июля 2024 года в Екатеринбурге 17-летняя девушка потеряла сознание около подъезда и умерла.