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Posted 19 сентября, 11:13

Published 19 сентября, 11:13

Modified 19 сентября, 11:15

Updated 19 сентября, 11:15

Девочка из Кемерово скончалась в Екатеринбурге от инсульта

Девочка из Кемерово скончалась в Екатеринбурге от инсульта

19 сентября 2024, 11:13
Фото: 1MI
В Екатеринбурге умерла от инсульта 14-летняя девочка, приехавшая из Кемерово. Ее обнаружили мертвой утром 19 сентября 2024 года.

Девочка приехала в гости к бабушке. Накануне она уходила на улицу на прогулку, а затем пришла домой и уснула. Утром родственница заметила внучку бездыханной и вызвала врачей. Медработники констатировали смерть, пишет «КП-Екатеринбург».

По предварительной версии, смерть произошла из-за инсульта. Тело школьницы отправили на экспертизу. Известно, что ранее она не жаловалась на здоровье.

Напомним, 12 июля 2024 года в Екатеринбурге 17-летняя девушка потеряла сознание около подъезда и умерла.

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