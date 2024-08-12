Рабочего УВЗ в Нижнем Тагиле не стало во время ночной смены

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
У мужчины была ночная смена. По словам одного из его коллег, около полуночи его состояние ухудшилось и вскоре он скончался до того, как приехали сотрудники скорой помощи, пишет Е1.
Предварительно, причиной смерти сотрудника предприятия стали его проблемы с сердцем, рассказали в пресс-службе УВЗ.
Напомним, 31 июля 2024 года в Екатеринбурге скончался бас-гитарист группы «Апрельский марш» Сергей Елисеев. Прощание с музыкантом прошло 3 августа.