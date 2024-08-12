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Рабочий УВЗ в Нижнем Тагиле умер на работе

Рабочего УВЗ в Нижнем Тагиле не стало во время ночной смены

12 августа 2024, 09:19
Фото: Изображение Midjourney

Рабочий УВЗ в Нижнем Тагиле умер на работе

В Нижнем Тагиле не стало 60-летнего рабочего УВЗ во время его смены. Его не стало в начале августа 2024 года.

У мужчины была ночная смена. По словам одного из его коллег, около полуночи его состояние ухудшилось и вскоре он скончался до того, как приехали сотрудники скорой помощи, пишет Е1.

Предварительно, причиной смерти сотрудника предприятия стали его проблемы с сердцем, рассказали в пресс-службе УВЗ.

Напомним, 31 июля 2024 года в Екатеринбурге скончался бас-гитарист группы «Апрельский марш» Сергей Елисеев. Прощание с музыкантом прошло 3 августа.

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