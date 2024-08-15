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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:26

Тюменка погибла при странных обстоятельствах на глазах у врача из Екатеринбурга

Тюменка погибла при странных обстоятельствах на глазах у врача из Екатеринбурга

15 августа 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney
Тюменка погибла при странных обстоятельствах в одном из отелей Татарстана. В момент гибели с ней был врач из Екатеринбурга.

В одном из отелей «Свияжских холмов» нашли тело врача-хирурга из Тюменской областной больницы. Доктор погибла в присутствии заведующего отделением 24-й больницы Екатеринбурга, пишет KazanFirst.ru.

Сообщается, что мужчина оказывал женщине первую помощь, но никаких результатов она не дала. Он вызвал скорую и полицию. Криминалисты выявили у погибшей кровотечения половых органов и печени.

Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что 14 августа в одном из салонов красоты Екатеринбурга мужчина взорвал страйкбольную гранату. Почти весь персонал успел выпрыгнуть в окно. Так мужчина решил начать диалог с бывшей девушкой.

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