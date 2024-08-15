Тюменка погибла при странных обстоятельствах на глазах у врача из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В одном из отелей «Свияжских холмов» нашли тело врача-хирурга из Тюменской областной больницы. Доктор погибла в присутствии заведующего отделением 24-й больницы Екатеринбурга, пишет KazanFirst.ru.
Сообщается, что мужчина оказывал женщине первую помощь, но никаких результатов она не дала. Он вызвал скорую и полицию. Криминалисты выявили у погибшей кровотечения половых органов и печени.
Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде.
Напомним, что 14 августа в одном из салонов красоты Екатеринбурга мужчина взорвал страйкбольную гранату. Почти весь персонал успел выпрыгнуть в окно. Так мужчина решил начать диалог с бывшей девушкой.