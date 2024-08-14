Стали известны подробности инцидента с гранатой в Екатеринбургском салоне красоты

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
14 августа в екатеринбургский салон красоты «Не только ногти», который находится на улице Крауля, зашел мужчина с оружием. По предварительной информации он взорвал светошумовую гранату.
В этот момент в салоне находилась его бывшая девушка, которая незадолго до этого приняла решение расстаться с возлюбленным. Она получила ранение по касательной и была вынуждена обратиться за помощью к медикам.
Инцидент, предположительно, произошел на почве ревности, пишет URA.RU.
Позднее выяснилось, что нападавшего зовут Олег. Он пришел поговорить к девушке. Увидев, что сотрудница салона кому-то спешно пишет смс, мужчина кинул страйкбольную гранату. Сотрудники салона выпрыгнули в окно. Внутри остались только мужчина и его девушка. Стены и пол в помещении теперь в желтых пятнах.
Ранее женщина в селе Свердловской области разбила машину из-за ревности.