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Published Сегодня, 13:14

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Updated Сегодня, 13:16

Стали известны подробности инцидента с гранатой в Екатеринбургском салоне красоты

Стали известны подробности инцидента с гранатой в Екатеринбургском салоне красоты

14 августа 2024, 13:14
Фото: 1MI
Стали известны подробности со взрывом гранаты в Екатеринбургском салоне красоты.

14 августа в екатеринбургский салон красоты «Не только ногти», который находится на улице Крауля, зашел мужчина с оружием. По предварительной информации он взорвал светошумовую гранату.

В этот момент в салоне находилась его бывшая девушка, которая незадолго до этого приняла решение расстаться с возлюбленным. Она получила ранение по касательной и была вынуждена обратиться за помощью к медикам.

Инцидент, предположительно, произошел на почве ревности, пишет URA.RU.

Позднее выяснилось, что нападавшего зовут Олег. Он пришел поговорить к девушке. Увидев, что сотрудница салона кому-то спешно пишет смс, мужчина кинул страйкбольную гранату. Сотрудники салона выпрыгнули в окно. Внутри остались только мужчина и его девушка. Стены и пол в помещении теперь в желтых пятнах.

Ранее женщина в селе Свердловской области разбила машину из-за ревности.

Ранее судимый житель Нижнего Тагила зарезал возлюбленную из ревности
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Взрыв#ЧП#Граната#Екатеринбург#Инцидент
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