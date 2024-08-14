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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Мужчина в Екатеринбурге взорвал гранату в салоне красоты

Житель Екатеринбурга ворвался с гранатой в салон красоты

14 августа 2024, 11:53
Фото: Е1

Мужчина в Екатеринбурге взорвал гранату в салоне красоты

В Екатеринбурге местный житель напал на свою бывшую девушку в салоне красоты и ранил ее. Инцидент произошел на улице Крауля.

Во время нападения екатеринбуржец поранил девушке руку и ногу. Затем он убежал. Девушку увезли в медучреждение, пишет Е1.

По словам сотрудниц салона, у мужчины имелась при себе страйкбольная граната, которая взорвалась. Кроме того, от него пахло спиртным.

Напомним, 11 августа 2024 года в Екатеринбурге девушка набросилась на нетрезвого молодого человека и пинала его ногами. После того, как приехали полицейские, он сказал, что претензий к ней у него нет.

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