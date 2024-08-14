Житель Екатеринбурга ворвался с гранатой в салон красоты

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Во время нападения екатеринбуржец поранил девушке руку и ногу. Затем он убежал. Девушку увезли в медучреждение, пишет Е1.
По словам сотрудниц салона, у мужчины имелась при себе страйкбольная граната, которая взорвалась. Кроме того, от него пахло спиртным.
Напомним, 11 августа 2024 года в Екатеринбурге девушка набросилась на нетрезвого молодого человека и пинала его ногами. После того, как приехали полицейские, он сказал, что претензий к ней у него нет.