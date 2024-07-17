В Нижнем Тагиле пойман сбежавший с места ДТП с пенсионеркой водитель

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Водителем оказался 41-летний житель Верхней Салды. По его словам, он не заметил, что сбил пешехода, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.
В отношении мужчины будет возбуждено административное дело за совершение аварии и оставление места ЧП. Водителя могут лишить прав на управление транспортом до полутора лет или арестовать на 15 суток.
Напомним, авария произошла 16 июля 2024 года на улице Космонавтов. Женщина переходила дорогу и в этот момент ее сбил грузовой транспорт, водитель которого уехал с места происшествия. Пострадавшую отвезли в больницу.