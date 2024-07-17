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В Нижнем Тагиле пойман сбежавший с места ДТП с пенсионеркой водитель

В Нижнем Тагиле пойман сбежавший с места ДТП с пенсионеркой водитель

17 июля 2024, 03:56
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле нашли водителя грузовой машины, который сбил 85-летнюю женщину и уехал.

Водителем оказался 41-летний житель Верхней Салды. По его словам, он не заметил, что сбил пешехода, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.

В отношении мужчины будет возбуждено административное дело за совершение аварии и оставление места ЧП. Водителя могут лишить прав на управление транспортом до полутора лет или арестовать на 15 суток.

Напомним, авария произошла 16 июля 2024 года на улице Космонавтов. Женщина переходила дорогу и в этот момент ее сбил грузовой транспорт, водитель которого уехал с места происшествия. Пострадавшую отвезли в больницу.

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