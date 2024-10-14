Екатеринбургские моржи открыли сезон купаний в ледяной воде

Posted 14 октября, 11:43
Published 14 октября, 11:43
Modified 14 октября, 11:45
Updated 14 октября, 11:45
11 любителей зимних купаний сделали заплыв в садах «Шувакиш». Среди моржей оказались 4 женщины и даже один подросток. Вся команда занимается закаливанием уже не первый год.
В этот заплыв вода, по словам любителей экстрима, очень холодная. Ноги сводило даже у самых опытных моржей, приводит слова одного из них издание URA.RU.
Вода станет мягче и комфортнее, когда покроется толстым слоем льда.
Ранее врач Дельманова развеяла миф о запрете купания с температурой.