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Posted 14 октября, 11:43

Published 14 октября, 11:43

Modified 14 октября, 11:45

Updated 14 октября, 11:45

Екатеринбургские моржи открыли сезон купаний в ледяной воде

Екатеринбургские моржи открыли сезон купаний в ледяной воде

14 октября 2024, 11:43
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местные моржи открыли сезон купания на Уралмаше.

11 любителей зимних купаний сделали заплыв в садах «Шувакиш». Среди моржей оказались 4 женщины и даже один подросток. Вся команда занимается закаливанием уже не первый год.

В этот заплыв вода, по словам любителей экстрима, очень холодная. Ноги сводило даже у самых опытных моржей, приводит слова одного из них издание URA.RU.

Вода станет мягче и комфортнее, когда покроется толстым слоем льда.

Ранее врач Дельманова развеяла миф о запрете купания с температурой.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Моржи#Екатеринбург#Моржевание
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