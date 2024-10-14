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Posted 14 октября, 09:31

Published 14 октября, 09:31

Modified 14 октября, 09:33

Updated 14 октября, 09:33

В 2024 году екатеринбуржцы утилизировали более 20 тысяч старых шин

В 2024 году екатеринбуржцы утилизировали более 20 тысяч старых шин

14 октября 2024, 09:31
Фото: tagilcity.ru
За последние три года екатеринбуржцы стали в шесть раз чаще сдавать шины в утилизацию.

В Екатеринбурге сбор шин начался еще в 2021 году. Тогда получилось собрать только 3 117 покрышек. За три года екатеринбуржцы привыкли сдавать старые шины в утилизацию. Число сознательных автовладельцев увеличилось кратно. На сегодняшний день пункты приема уже собрали 257 тонн. Резину перерабатывают и делают из нее крошку, которую затем добавляют при укладке асфальта.

Как отмечает руководитель отдела ЕМУП «Спецавтобаза» Екатерина Губина, до конца текущего года екатеринбуржцы могут сдать еще довольно большое количество шин.

Напомним, более полутора тысяч покрышек сдали бесплатно жители Нижнего Тагила

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#Екатерина Смирнова#Общество#Авто#Легковые авто#Шины#Екатеринбург
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