В 2024 году екатеринбуржцы утилизировали более 20 тысяч старых шин

В Екатеринбурге сбор шин начался еще в 2021 году. Тогда получилось собрать только 3 117 покрышек. За три года екатеринбуржцы привыкли сдавать старые шины в утилизацию. Число сознательных автовладельцев увеличилось кратно. На сегодняшний день пункты приема уже собрали 257 тонн. Резину перерабатывают и делают из нее крошку, которую затем добавляют при укладке асфальта.