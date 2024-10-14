В Нижнем Тагиле простятся с ветераном вооруженных сил России Василием Чернышом

Posted 14 октября, 12:12
Published 14 октября, 12:12
Modified 14 октября, 12:14
Updated 14 октября, 12:14
Всю свою жизнь Василий посвятил службе Родине. Он родился в 1942 году во время войны. Повзрослев, он прошел срочную службу в армии, а затем окончил Ярославское военное училище.
По окончании учебного заведения Черныш в течение 30 лет служил в ракетных войсках спецназначения в ЗАТО Свободный. Здесь же он женился и прожил жизнь, защищая безопасность своей страны.
Родные вспоминают Василия Черныша как очень порядочного и достойного человека, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».
Прощание с покойным состоится 15 октября в 14 часов в «Реквием».