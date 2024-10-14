tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 12:12

Published 14 октября, 12:12

Modified 14 октября, 12:14

Updated 14 октября, 12:14

В Нижнем Тагиле простятся с ветераном вооруженных сил России Василием Чернышом

В Нижнем Тагиле простятся с ветераном вооруженных сил России Василием Чернышом

14 октября 2024, 12:12
Фото: «Реквием»
В Нижнем Тагиле на 83 году скончался офицер и ветеран вооруженных сил РФ Василий Федорович Черныш.

Всю свою жизнь Василий посвятил службе Родине. Он родился в 1942 году во время войны. Повзрослев, он прошел срочную службу в армии, а затем окончил Ярославское военное училище.

По окончании учебного заведения Черныш в течение 30 лет служил в ракетных войсках спецназначения в ЗАТО Свободный. Здесь же он женился и прожил жизнь, защищая безопасность своей страны.

Родные вспоминают Василия Черныша как очень порядочного и достойного человека, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».

Прощание с покойным состоится 15 октября в 14 часов в «Реквием».

Фото: «Реквием»

Ранее ушел из жизни актер, игравший «народного депутата» Виталия Наливкина.

В Свердловской области ушел из жизни известный энергетик
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Екатеринбург#Умер#Скончался
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика