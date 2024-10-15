Вагончики мигрантов горят на ВИЗе в Екатеринбурге

Posted 15 октября, 09:41
Published 15 октября, 09:41
Modified 15 октября, 09:48
Updated 15 октября, 09:48
В столице среднего Урала возле ЖК «Русь» полыхают строительные вагончики. В них живут иностранцы, приехавшие на работу, сообщает Ural Mash со ссылкой на очевидцев происшествия.
Возгорание началось с одной постройки и распространилось на другие. На место прибыли две пожарные машины.
Причины возгорания пока не известны. О пострадавших не сообщается.
Ранее пожар унес жизни четверых человек, среди которых был один ребенок.