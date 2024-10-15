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Posted 15 октября, 09:41

Published 15 октября, 09:41

Modified 15 октября, 09:48

Updated 15 октября, 09:48

Вагончики мигрантов горят на ВИЗе в Екатеринбурге

Вагончики мигрантов горят на ВИЗе в Екатеринбурге

15 октября 2024, 09:41
Фото: Ural Mash
В Екатеринбурге на ВИЗе около ЖК «Русь» горят вагончики мигрантов.

В столице среднего Урала возле ЖК «Русь» полыхают строительные вагончики. В них живут иностранцы, приехавшие на работу, сообщает Ural Mash со ссылкой на очевидцев происшествия.

Возгорание началось с одной постройки и распространилось на другие. На место прибыли две пожарные машины.

Причины возгорания пока не известны. О пострадавших не сообщается.

Ранее пожар унес жизни четверых человек, среди которых был один ребенок.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Пожар#ЧП#Екатеринбург#Инцидент
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