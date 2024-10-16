Ксения Собчак предложила направить сборы с турналога на зимнюю уборку Екатеринбурга

Posted 16 октября, 06:05
Published 16 октября, 06:05
Modified 16 октября, 06:07
Updated 16 октября, 06:07
Ксения Анатольевна в своем telegram-канале отметила, что градоначальник планирует осуществлять уборку города зимой на уровне прошлого года. А между тем, минувшей зимой из-за несвоевременной уборки снега даже пришлось вмешаться прокуратуре.
Напомним, Орлов объявил о планах ввести туристический сбор в Свердловской области. С начала следующего года он составит 100 рублей в сутки и будет направляться на развитие сферы туризма в регионе.