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Posted 16 октября, 06:05

Published 16 октября, 06:05

Modified 16 октября, 06:07

Updated 16 октября, 06:07

Ксения Собчак предложила направить сборы с турналога на зимнюю уборку Екатеринбурга

Ксения Собчак предложила направить сборы с турналога на зимнюю уборку Екатеринбурга

16 октября 2024, 06:05
Фото: 1MI
Ксения Собчак предложила мэру Екатеринбурга Алексею Орлову на средства туристического сбора осуществлять уборку города.

Ксения Анатольевна в своем telegram-канале отметила, что градоначальник планирует осуществлять уборку города зимой на уровне прошлого года. А между тем, минувшей зимой из-за несвоевременной уборки снега даже пришлось вмешаться прокуратуре.

Напомним, Орлов объявил о планах ввести туристический сбор в Свердловской области. С начала следующего года он составит 100 рублей в сутки и будет направляться на развитие сферы туризма в регионе.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Налог#Туризм#Екатеринбург#Внутренний туризм
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