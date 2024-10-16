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Posted 16 октября, 12:12

Published 16 октября, 12:12

Modified 16 октября, 12:14

Updated 16 октября, 12:14

Новый туристический маршрут появился в Свердловской области

Новый туристический маршрут появился в Свердловской области

16 октября 2024, 12:12
Фото: 1MI
Новый турмаршрут под названием «Реки. Горы. Заводы» появился на среднем Урале.

Он начинается от поселка Черноисточинск и проходит до села Кын на Чусовой. Общая длина составляет порядка 60 километров. Путь проходит через Европейскую границу и затрагивает Азию, а затем пролегает по вершинам Веселых гор.

Впервые широкой публике новый турмаршрут представили в рамках фестиваля «Демидов-фест» на железоделательном заводе. Организаторы мероприятия виртуозно соединили историю свердловских промышленников и стиль стимпанк, сообщает «Телекон».

Напомним, лидером туристических маршрутов стала трасса Санкт-Петербург — Екатеринбург.

Туристический кластер «Демидовские маршруты» появится в Свердловской области
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#Екатерина Смирнова#Общество#Туризм#Екатеринбург#Внутренний туризм
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