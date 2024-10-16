Новый туристический маршрут появился в Свердловской области

Posted 16 октября, 12:12
Published 16 октября, 12:12
Modified 16 октября, 12:14
Updated 16 октября, 12:14
Он начинается от поселка Черноисточинск и проходит до села Кын на Чусовой. Общая длина составляет порядка 60 километров. Путь проходит через Европейскую границу и затрагивает Азию, а затем пролегает по вершинам Веселых гор.
Впервые широкой публике новый турмаршрут представили в рамках фестиваля «Демидов-фест» на железоделательном заводе. Организаторы мероприятия виртуозно соединили историю свердловских промышленников и стиль стимпанк, сообщает «Телекон».
Напомним, лидером туристических маршрутов стала трасса Санкт-Петербург — Екатеринбург.