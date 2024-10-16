В Невьянске сломанный люк у 6-й школы представляет опасность для детей

Местные жители призывают администрацию города обратить внимание на эту проблему. Люк остается поврежденным с декабря прошлого года. Здесь ежедневно проходят дети, катаются на самокатах и велосипедах, гуляют с колясками мамочки. К сожалению, есть риск, что ситуация может привести к неприятным последствиям, если люк продолжит оставаться открытым.