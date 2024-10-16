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Posted 16 октября, 09:36

Published 16 октября, 09:36

Modified 16 октября, 09:38

Updated 16 октября, 09:38

В Невьянске сломанный люк у 6-й школы представляет опасность для детей

В Невьянске сломанный люк у 6-й школы представляет опасность для детей

16 октября 2024, 09:36
Фото: «Инцидент Невьянск»
В Невьянске сломанный люк у 6-й школы представляет опасность для пешеходов, в том числе и для школьников.

В процессе строительства здания у 6-й школы был поврежден люк. На просьбу местных жителей восстановить его, строители только кивнули в ответ. Однако никакие действия предприняты не были. Об этом сообщает «Инцидент Невьянск».

Местные жители призывают администрацию города обратить внимание на эту проблему. Люк остается поврежденным с декабря прошлого года. Здесь ежедневно проходят дети, катаются на самокатах и велосипедах, гуляют с колясками мамочки. К сожалению, есть риск, что ситуация может привести к неприятным последствиям, если люк продолжит оставаться открытым.

Фото: «Инцидент Невьянск»

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Опасность#Ремонт дорог#Екатеринбург#Инцидент
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