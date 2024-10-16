В Невьянске сломанный люк у 6-й школы представляет опасность для детей

Posted 16 октября, 09:36
Published 16 октября, 09:36
Modified 16 октября, 09:38
Updated 16 октября, 09:38
В процессе строительства здания у 6-й школы был поврежден люк. На просьбу местных жителей восстановить его, строители только кивнули в ответ. Однако никакие действия предприняты не были. Об этом сообщает «Инцидент Невьянск».
Местные жители призывают администрацию города обратить внимание на эту проблему. Люк остается поврежденным с декабря прошлого года. Здесь ежедневно проходят дети, катаются на самокатах и велосипедах, гуляют с колясками мамочки. К сожалению, есть риск, что ситуация может привести к неприятным последствиям, если люк продолжит оставаться открытым.