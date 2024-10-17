В поселке под Невьянском дети играют вблизи резервуаров для пожарных машин

Уже два месяца в посёлке Середовина вырыты две большие ямы, предназначенные для будущих резервуаров для пожарных машин. Одна из ям расположена прямо на детской площадке, где каждый день играют местные мальчики и девочки. С началом зимнего сезона и первым снегом ситуация стала особенно опасной: дети начали кататься с вырытых кучах, используя их как горки.