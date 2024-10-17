В поселке под Невьянском дети играют вблизи резервуаров для пожарных машин

Posted 17 октября, 05:43
Published 17 октября, 05:43
Modified 17 октября, 05:48
Updated 17 октября, 05:48
Уже два месяца в посёлке Середовина вырыты две большие ямы, предназначенные для будущих резервуаров для пожарных машин. Одна из ям расположена прямо на детской площадке, где каждый день играют местные мальчики и девочки. С началом зимнего сезона и первым снегом ситуация стала особенно опасной: дети начали кататься с вырытых кучах, используя их как горки.
Существует значительный риск, что кто-то может скатиться в глубокую яму, особенно с учетом того, что впереди зима, будет много снега. Несмотря на неоднократные попытки установить ограждения, они не выдерживают и всё равно падают, что делает их практически бесполезными.
Жители поселка возмущены задержкой в работах и хотят знать, когда планируется окончательная ликвидация ям, пишет «Инцидент Невьянск».
Напомним, автомобилистов в Нижнем Тагиле предупредили об опасности на дорогах.