Под Нижним Тагилом простились с утонувшими в болоте детьми. Видео

Posted 18 октября, 06:22
Published 18 октября, 06:22
Modified 18 октября, 06:24
Updated 18 октября, 06:24
Девятилетних мальчика и девочку отпели в церкви святых Елисаветы и Варвары. Похороны состоялись 17 октября. Видеозапись с отпевания опубликовала мама погибшей девочки на своей странице в социальной сети.
Проститься с детьми пришло много людей.
Напомним, трагедия произошла 14 октября. Школьники как обычно пошли вместе гулять. У них на лед укатился мяч. Ребята хотели его достать и провалились под лед.