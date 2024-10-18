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Posted 18 октября, 06:22

Published 18 октября, 06:22

Modified 18 октября, 06:24

Updated 18 октября, 06:24

Под Нижним Тагилом простились с утонувшими в болоте детьми

Под Нижним Тагилом простились с утонувшими в болоте детьми. Видео

18 октября 2024, 06:22
Фото: 1MI

Под Нижним Тагилом простились с утонувшими в болоте детьми

В поселке Новоасбест прошли похороны двух утонувших в болоте детей. Их гробы поставили на отпевание рядом.

Девятилетних мальчика и девочку отпели в церкви святых Елисаветы и Варвары. Похороны состоялись 17 октября. Видеозапись с отпевания опубликовала мама погибшей девочки на своей странице в социальной сети.

Проститься с детьми пришло много людей.

Напомним, трагедия произошла 14 октября. Школьники как обычно пошли вместе гулять. У них на лед укатился мяч. Ребята хотели его достать и провалились под лед.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#ЧП#18+#Екатеринбург#Умер#Инцидент
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