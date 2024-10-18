В Екатеринбурге переименовали фестиваль из-за украинских сказок

Posted 18 октября, 09:16
Published 18 октября, 09:16
Modified 18 октября, 09:18
Updated 18 октября, 09:18
Инцидент произошел в екатеринбургской школе №61. В рамках фестиваля ученикам 4 класса достались сказки Украины. Это возмутило родителей. Они посчитали неуместным включать в мероприятие сказки недружественной страны.
Директор школы обратилась по данному вопросу в департамент образования. В итоге совместно решили назвать фестиваль «Русские сказки», пишет Telegram-канал Mash.
Ранее в Екатеринбурге торговали носками с флагом Украины вместе с носками «Красная армия».