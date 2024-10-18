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Posted 18 октября, 09:16

Published 18 октября, 09:16

Modified 18 октября, 09:18

Updated 18 октября, 09:18

В Екатеринбурге переименовали фестиваль из-за украинских сказок

В Екатеринбурге переименовали фестиваль из-за украинских сказок

18 октября 2024, 09:16
Фото: 1MI
В Екатеринбурге детский фестиваль пришлось переименовать из-за Украины. «Сказки народов мира» заменили на «Русские сказки».

Инцидент произошел в екатеринбургской школе №61. В рамках фестиваля ученикам 4 класса достались сказки Украины. Это возмутило родителей. Они посчитали неуместным включать в мероприятие сказки недружественной страны.

Директор школы обратилась по данному вопросу в департамент образования. В итоге совместно решили назвать фестиваль «Русские сказки», пишет Telegram-канал Mash.

Ранее в Екатеринбурге торговали носками с флагом Украины вместе с носками «Красная армия».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Фестиваль#Школа#Екатеринбург#Инцидент
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