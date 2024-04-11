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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

В обувном магазине Екатеринбурга продавали носки с флагом Украины

В Екатеринбурге торговали носками с флагом Украины вместе с носками «Красная армия»

11 апреля 2024, 15:09
Фото: тг-канал «Екатское чтиво»

В обувном магазине Екатеринбурга продавали носки с флагом Украины

Магазин в Екатеринбурге держал на прилавке носки с флагом Украины рядом с носками «Красная армия».

Интересную находку обнаружили жители Екатеринбурга в местном магазине обуви на улице Культуры. Здесь носки с флагом Украины лежали на прилавке рядом с носками «Красная армия», сообщает телеграм-канал «Екатское чтиво».

Фото: тг-канал «Екатское чтиво»

Продавцы отреагировали на сигнал покупателей очень быстро и пообещали убрать товар подальше. Они пояснили, что товара приходит очень много, и проверяется он не штучно, а упаковками.

Известно также, что и те, и другие носки производят в Китае.

Ранее сотрудник мэрии Екатеринбурга был внесен в украинскую базу «Миротворец».

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Украина#Флаг#Магазин#Носки#Екатеринбург
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