В Екатеринбурге торговали носками с флагом Украины вместе с носками «Красная армия»

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Интересную находку обнаружили жители Екатеринбурга в местном магазине обуви на улице Культуры. Здесь носки с флагом Украины лежали на прилавке рядом с носками «Красная армия», сообщает телеграм-канал «Екатское чтиво».
Продавцы отреагировали на сигнал покупателей очень быстро и пообещали убрать товар подальше. Они пояснили, что товара приходит очень много, и проверяется он не штучно, а упаковками.
Известно также, что и те, и другие носки производят в Китае.
Ранее сотрудник мэрии Екатеринбурга был внесен в украинскую базу «Миротворец».