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Posted 21 октября, 06:51

Published 21 октября, 06:51

Modified 21 октября, 06:53

Updated 21 октября, 06:53

Свердловские почтальоны пересаживаются с лодок на вездеходы

Свердловские почтальоны пересаживаются с лодок на вездеходы

21 октября 2024, 06:51
Почтальоны из Свердловской области переходят на зимний вид транспорта.

С наступлением зимнего сезона привозить почту на север области будут на вездеходах. Летний сезон окончен, сообщили в пресс-службе Почты России.

За летний сезон в Ивдельский, Гаринский и Таборинский районы Почта России доставила 10000 тонн продуктов, вещей, денежных средств и писем. В труднодоступных районах она обслуживает около 12 тысяч человек.

До самой отдаленной деревни сотрудники почты добираются двое суток. Сначала плывут на катере по реке, а затем по озеру.

Ранее сообщалось, что «Почта России» привезла приспособления для реабилитации 170 тысячам россиян, среди которых протезы, крепления, подгузники для взрослых и многое другое.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Почта России#Почта#Сезон#Екатеринбург
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