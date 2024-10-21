Свердловские почтальоны пересаживаются с лодок на вездеходы

Posted 21 октября, 06:51
Published 21 октября, 06:51
Modified 21 октября, 06:53
Updated 21 октября, 06:53
С наступлением зимнего сезона привозить почту на север области будут на вездеходах. Летний сезон окончен, сообщили в пресс-службе Почты России.
За летний сезон в Ивдельский, Гаринский и Таборинский районы Почта России доставила 10000 тонн продуктов, вещей, денежных средств и писем. В труднодоступных районах она обслуживает около 12 тысяч человек.
До самой отдаленной деревни сотрудники почты добираются двое суток. Сначала плывут на катере по реке, а затем по озеру.
Ранее сообщалось, что «Почта России» привезла приспособления для реабилитации 170 тысячам россиян, среди которых протезы, крепления, подгузники для взрослых и многое другое.