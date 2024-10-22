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Posted 22 октября, 11:19

Published 22 октября, 11:19

Modified 22 октября, 11:21

Updated 22 октября, 11:21

Екатеринбуржцы пожаловались на долгое изготовление паспортов

Екатеринбуржцы пожаловались на долгое изготовление паспортов

22 октября 2024, 11:19
Фото: 1MI
14-летнему екатеринбуржцу 2 месяца не могут выдать паспорт.

Молодой человек подал документы на получение паспорта еще 1 сентября. Заявление ему помогла подать мама через МФЦ. Затем заявку передали в паспортный стол. Паспорт мальчику пока так и не выдали.

В результате подросток не может поехать никуда на поезде или полететь на самолете. Он также не может оформить «Пушкинскую карту», а еще подростку приостановили обслуживание в банке, пожаловалась его мама изданию Е1.

Ранее сообщалось, что женщина не может получить жилье из-за прописки в несуществующем доме в Красноуральске.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Документы#Паспорт#Екатеринбург#Инцидент
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