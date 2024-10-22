Екатеринбуржцы пожаловались на долгое изготовление паспортов

Posted 22 октября, 11:19
Published 22 октября, 11:19
Modified 22 октября, 11:21
Updated 22 октября, 11:21
Молодой человек подал документы на получение паспорта еще 1 сентября. Заявление ему помогла подать мама через МФЦ. Затем заявку передали в паспортный стол. Паспорт мальчику пока так и не выдали.
В результате подросток не может поехать никуда на поезде или полететь на самолете. Он также не может оформить «Пушкинскую карту», а еще подростку приостановили обслуживание в банке, пожаловалась его мама изданию Е1.
Ранее сообщалось, что женщина не может получить жилье из-за прописки в несуществующем доме в Красноуральске.