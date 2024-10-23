Тагильчанке присвоено почетное звание «Мастер народных художественных промыслов»

Ее работы отличаются мягкими переходами, тонкой цветовой гаммой и использованием двухцветного мазка. Особую красоту и мастерство художницы можно увидеть в изображениях цветов. Букетные композиции талантливой художницы отличаются насыщенным цветом, воздушностью и часто сливаются с фоном подносов, создавая ощущение глубины и объема.