Тагильчанке присвоено почетное звание «Мастер народных художественных промыслов»

Posted 23 октября, 06:48
Published 23 октября, 06:48
Modified 23 октября, 06:50
Updated 23 октября, 06:50
Татьяна Богатова из Нижнего Тагила имеет художественное образование. Уже десятый год мастер своего дела трудится в «Тагильском подносе» в должности художника декоративной росписи по металлу.
Работы Татьяны — это уникальное сочетание традиций и современного искусства. Она мастерски использует элементы Тагильской росписи, придавая им свежий, современный взгляд.
Ее работы отличаются мягкими переходами, тонкой цветовой гаммой и использованием двухцветного мазка. Особую красоту и мастерство художницы можно увидеть в изображениях цветов. Букетные композиции талантливой художницы отличаются насыщенным цветом, воздушностью и часто сливаются с фоном подносов, создавая ощущение глубины и объема.
Особую глубину изделиям придает уникальная техника наложения красочного слоя. Мастер с помощью своих секретных приемов создает эффект зеркала на изделиях.
Талант Татьяны неоднократно был отмечен экспертами. Свердловский региональный Художественно-экспертный совет признал ее работы образцовыми в традиционном народном художественном промысле.