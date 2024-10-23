tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 06:48

Published 23 октября, 06:48

Modified 23 октября, 06:50

Updated 23 октября, 06:50

Тагильчанке присвоено почетное звание «Мастер народных художественных промыслов»

Тагильчанке присвоено почетное звание «Мастер народных художественных промыслов»

23 октября 2024, 06:48
Фото: Досуговый центр «Урал»
Жительница Нижнего Тагила удостоилась почетного звания «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области».

Татьяна Богатова из Нижнего Тагила имеет художественное образование. Уже десятый год мастер своего дела трудится в «Тагильском подносе» в должности художника декоративной росписи по металлу.

Работы Татьяны — это уникальное сочетание традиций и современного искусства. Она мастерски использует элементы Тагильской росписи, придавая им свежий, современный взгляд.

Ее работы отличаются мягкими переходами, тонкой цветовой гаммой и использованием двухцветного мазка. Особую красоту и мастерство художницы можно увидеть в изображениях цветов. Букетные композиции талантливой художницы отличаются насыщенным цветом, воздушностью и часто сливаются с фоном подносов, создавая ощущение глубины и объема.

Особую глубину изделиям придает уникальная техника наложения красочного слоя. Мастер с помощью своих секретных приемов создает эффект зеркала на изделиях.

Талант Татьяны неоднократно был отмечен экспертами. Свердловский региональный Художественно-экспертный совет признал ее работы образцовыми в традиционном народном художественном промысле.

Фото: Досуговый центр "Урал"

Напомним, в Нижнем Тагиле мастера представят работы на выставке народных промыслов.

Тагильчанка стала обладателем Гран-при конкурса среди мастеров народной росписи
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Звание#Художник#Екатеринбург#Роспись
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика