В Екатеринбурге депутат гордумы предложил гасить ипотеку многодетным семьям

Posted 23 октября, 08:27
Published 23 октября, 08:27
Modified 23 октября, 08:29
Updated 23 октября, 08:29
Свердловский депутат в эфире «ОТВ-Екатеринбург» предложил новый способ повлиять на демографическую обстановку в стране. По его мнению, стимулировать рождаемость поможет погашение ипотеки при рождении детей.
Хаванцев предлагает при рождении первенца гасить 25% ипотеки за счет бюджета, при рождении второго ребенка — оплатить половину задолженности. За третьего — 75%, а при рождении 4-го полностью гасить ипотеку.
Кроме того, депутат предложил женщинам с детьми раз в две недели давать дополнительный выходной, чтобы записать малыша в кружок или сводить его на прием к доктору, а так же сократить на час рабочий день.
Ранее Креков предложил повышать рождаемость в Свердловской области за счет садиков в вузах.