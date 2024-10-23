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Posted 23 октября, 08:27

Published 23 октября, 08:27

Modified 23 октября, 08:29

Updated 23 октября, 08:29

В Екатеринбурге депутат гордумы предложил гасить ипотеку многодетным семьям

В Екатеринбурге депутат гордумы предложил гасить ипотеку многодетным семьям

23 октября 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
Екатеринбургский депутат Денис Хаванцев предложил полностью гасить ипотеку за 4-го ребенка.

Свердловский депутат в эфире «ОТВ-Екатеринбург» предложил новый способ повлиять на демографическую обстановку в стране. По его мнению, стимулировать рождаемость поможет погашение ипотеки при рождении детей.

Хаванцев предлагает при рождении первенца гасить 25% ипотеки за счет бюджета, при рождении второго ребенка — оплатить половину задолженности. За третьего — 75%, а при рождении 4-го полностью гасить ипотеку.

Кроме того, депутат предложил женщинам с детьми раз в две недели давать дополнительный выходной, чтобы записать малыша в кружок или сводить его на прием к доктору, а так же сократить на час рабочий день.

Ранее Креков предложил повышать рождаемость в Свердловской области за счет садиков в вузах.

Найден способ повышения рождаемости в Свердловской области
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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Семья#Многодетная семья#Многодетные семьи#Екатеринбург
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