В Качканаре пожар в общежитии унес жизни двух человек

Трагедия случилась в ночь на 23 октября. Горело общежитие в 4А микрорайоне. На месте происшествия пожарные обнаружили тела двух погибших. Выяснилось, что от продуктов горения скончался житель комнаты №1 и его знакомая. Тело мужчины лежало в комнате, а женщины — в коридоре.