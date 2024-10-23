tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 06:13

Published 23 октября, 06:13

Modified 23 октября, 06:15

Updated 23 октября, 06:15

В Качканаре пожар в общежитии унес жизни двух человек

В Качканаре пожар в общежитии унес жизни двух человек

23 октября 2024, 06:13
Фото: МЧС России
В Качканаре произошло возгорание в общежитии — двое погибли.

Трагедия случилась в ночь на 23 октября. Горело общежитие в 4А микрорайоне. На месте происшествия пожарные обнаружили тела двух погибших. Выяснилось, что от продуктов горения скончался житель комнаты №1 и его знакомая. Тело мужчины лежало в комнате, а женщины — в коридоре.

Известно, что пара злоупотребляла алкоголем.

Следователи СКР устанавливают точную причину пожара и смерти людей. Для этого назначены судебно-медицинские экспертизы.

Полиция также работает над установлением причин пожара, рассматривая версии о нарушении правил пожарной безопасности и коротком замыкании электропроводки, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, в Свердловской области при пожаре погибли четыре человека.

СК возбудил уголовное дело после гибели 4 человек при пожаре в поселке Монетном
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Пожар#ЧП#18+#Екатеринбург#Погибли#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика