В Качканаре пожар в общежитии унес жизни двух человек

Posted 23 октября, 06:13
Published 23 октября, 06:13
Modified 23 октября, 06:15
Updated 23 октября, 06:15
Трагедия случилась в ночь на 23 октября. Горело общежитие в 4А микрорайоне. На месте происшествия пожарные обнаружили тела двух погибших. Выяснилось, что от продуктов горения скончался житель комнаты №1 и его знакомая. Тело мужчины лежало в комнате, а женщины — в коридоре.
Известно, что пара злоупотребляла алкоголем.
Следователи СКР устанавливают точную причину пожара и смерти людей. Для этого назначены судебно-медицинские экспертизы.
Полиция также работает над установлением причин пожара, рассматривая версии о нарушении правил пожарной безопасности и коротком замыкании электропроводки, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Напомним, в Свердловской области при пожаре погибли четыре человека.